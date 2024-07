Florian Silbereisen: Kurz nach dem „Traumschiff“ geht die Nachricht um

Sommerzeit ist die Zeit der Wiederholungen. Wenn dann gleichzeitig auch noch ein bedeutendes Sport-Ereignis stattfindet, setzen die Sender noch mehr auf Filme und Serien aus der Konserve. So auch dieser Tage, während sich ganz Deutschland im Heim-EM-Fieber befindet. Am Dienstagabend (2. Juli 2024) jedoch lief das Spiel der Türkei gegen Österreich nicht im Free-TV und so konnten sogar die Wiederholungen ordentliche Quoten für sich verbuchen. Ein Profiteur des fußballfreien Abends: Florian Silbereisen und sein ZDF-„Traumschiff“.

Das ZDF hatte nämlich für den 20.15-Uhr-Slot die Wiederholung der „Seychellen“-Folge eingeplant. Zusammen mit Florian Silbereisen schipperten da unter anderem Stars wie Alena Gerber, Horst Lichter oder Laura Karasek durch den Indischen Ozean. Und bescherten dem „Traumschiff“ starke Zuschauerzahlen.

Florian Silbereisen und das „Traumschiff“ mit ordentlichen Quoten

3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20.15 Uhr ein, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Ein starker Marktanteil von 16,2 Prozent. Und auch bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren hatte Florian Silbereisen das „Traumschiff“-Ruder fest in der Hand: 0,46 Millionen Zuschauer bedeuteten 9 Prozent Marktanteil.

Die stärksten Zuschauerzahlen verbuchte aber auch an diesem Dienstag wieder König Fußball. 9,34 Millionen Menschen wollten den 3:0-Sieg der Niederländer samt dem überragenden BVB-Angreifer Donyell Malen sehen. Ein Marktanteil von 43,7 Prozent.

Ebenfalls sehr ordentlich: Das EM-Studio in der ARD. 4,49 Millionen Menschen wollten die Vorberichte zum Achtelfinale Niederlande gegen Rumänien um kurz nach 17 Uhr sehen. Eine Quote von 25,4 Prozent. Noch besser schnitt das EM-Studio bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ab. Hier bedeuteten 1,09 Millionen Zuschauer eine Quote von 33 Prozent.