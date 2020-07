Florian Silbereisen: Krasse Änderung bei ZDF-Dreh mit Traumschiff! „Es ist das erste Mal, dass ...“

Das Coronavirus macht auf vor einer Kultsendung wie „Kreuzfahrt ins Glück“ mit dem ZDF-Traumschiff und dessen Kapitän Florian Silbereisen keinen Halt.

Jetzt muss das Team rund um Florian Silbereisen sogar eine krasse Änderung hinnehmen.

Florian Silbereisen: Krasse Änderung beim ZDF-Traumschiff

Normalerweise sind die Zuschauer der Kreuzfahrt-Filme weite Meere und exotische Ziele gewohnt. In einer neuen Folge des Traumschiff-Ablegers sollte es für Florian Silbereisen und seine Kollegen nach Griechenland gehen - doch Corona macht der Crew einen Strich durch die Rechnung.

Statt nach Griechenland geht es nun an die Ostsee. Zwar sei ein Dreh in Griechenland möglich gewesen - jedoch nicht mit einem Team der Größe, wie es die Produktion für den ZDF-Streifen benötigt. Es sei zu ungewiss gewesen, wann und unter welchen Umständen mit einem größeren Team in Griechenland gedreht werden könne, sagt Produktionsleiter Mike Sauer.

Stefan Unglaube, Sprecher von ZDF, fügt hinzu: „Es ist das erste Mal, dass eine Hochzeitsreise auf dem Traumschiff an eine deutsche Küste führt.“

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik" in der ARD

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Florian Silbereisen und Team: Besondere Vorschriften beim Dreh

Mit dabei in der besonderen Folge „Kreuzfahrt ins Glück“ sind neben Florian Silbereisen auch Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Jan Hartmann, Heio von Stetten, Elisabeth Romano und Tamara Röske.

Doch der Abstecher an die Ostsee ist nicht die einzige Änderung. Das Team muss einen Mund-Nasenschutz tragen und den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten.

Keine Küsse unter Fremden auf dem Traumschiff

Auch geküsst werden darf vor der Kamera nicht wie gewohnt. Aber „wir wollen weiter Nähe zeigen. Die 'Kreuzfahrt ins Glück' lebt ja auch von den Emotionen“ so Sauer weiter. Doch auch für dieses Problem gibt es eine Lösung: Mehr Paare sind bei den Dreharbeiten dabei. Denn: Wer privat liiert ist, darf sich auch vor der Kamera küssen.

Da kann den neuen Folgen von „Kreuzfahrt ins Glück“ und dem Traumschiff mit Florian Silbereisen ja (fast) nichts mehr im Weg stehen. (cs)