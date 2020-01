Florian Silbereisen: Knallharte Ansage – „Wir werden ...“

Er hat es vollbracht: Florian Silbereisen hat das Traumschiff wieder dahin gesteuert, wo es auch hingehört. An die Spitze der Zuschauergunst. Sowohl am Zweiten Weihnachtstag als auch an Neujahr schaffte es Silbereisen mit dem Traumschiff zum Tagessieg.

Doch das soll noch nicht alles sein, wie Florian Silbereisen auf seiner Facebook-Seite ankündigt. Der Ex von Schlagerkönigin Helene Fischer hat noch einiges vor.

Florian Silbereisen: Versprechen an die Traumschiff-Fans

Doch zunächst bedankt sich Silbereisen artig bei seinen treuen Fans: „Vielen, vielen Dank, dass Ihr mich nun schon zum zweiten Mal auf dem Traumschiff begleitet habt! Ich kann es immer noch nicht fassen, dass so viele von Euch zugeschaut haben! Mit diesen Traumquoten fürs Traumschiff hätte ich niemals gerechnet. Die haben mich fast umgehauen! Ich freue mich natürlich, dass wir auch so viele neue Zuschauer, die bisher nicht eingeschaltet haben, dazu gewinnen konnten!“

Und weiter: „Ich bedanke mich bei jedem, der dabei war und verspreche: Wir legen jetzt erst richtig los – mit tollen Promis, die niemand auf dem Traumschiff erwartet! Wir werden besser, spannender, überraschender und witziger!“

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach geboren

Silbereisen ist ein deutscher Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler

Er moderiert unter anderem die Feste der Volksmusik-Shows

Seit 2019 ist Silbereisen Kapitän des ZDF-Traumschiff

Traumschiff: Diese Stars fahren an Ostern nach Marokko

Na, da sind wir ja mal gespannt. So werden auf Silbereisen nächster Tour nach Marokko Tatort-Star Anja Antonowicz , René Geisler (Soko Leipzig. Soko Wismar), Michaela Saba (Tatort), Tommy Schlesser (GZSZ), Jaime Ferkic (Die wilden Hühner und die Liebe, Die Welle), Schauspiel-Star Jutta Speidel und Schlagersänger Wolfgang Fierek („Resi i hol di mit meim Traktor ab“) dabei sein.

Wer es so lange nicht aushalten kann: Am 11. Januar ist Florian Silbereisen wieder bei den Schlagerchampions zu sehen. Dieses Mal jedoch in der ARD.