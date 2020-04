Florian Silbereisen plaudert aus dem Nähkästchen: „Wir sahen aus, wie...“

Florian Silbereisen schipperte am Ostersonntag mit dem „Traumschiff“ wieder über die Meere. Doch wer nun dachte, dass sich der Schlagerstar tagelang nur Wasser angeschaut hat, der irrt.

Florian Silbereisen machte nämlich mit Schauspielkollegin Barbara Wussow einen Ausflug in die Wüste und dort wurde es ordentlich sandig für die beiden Abenteurer.

Florian Silbereisen schipperte mit dem 'Traumschiff' nach Marokko

Die Szene gehörte zur aktuellsten „Traumschiff“-Folge, die den ZDF-Luxusdampfer nach Marokko geführt hatte. Als das Schiff im Hafen angelegt hatte, sollten Florian Silbereisen und Barbara Wussow eine Szene spielen, die die beiden Darsteller beim Surfen im Sand zeigt. Eine Szene, die es in sich hatte. Besonders in der Hose, wie Florian Silbereisen später seinen Fans bei Facebook erklärte.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

An Ostern 2020 wird er das nächste Mal als Kapitän zu sehen sein

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Seit Neustem ist Florian Silbereisen sogar auf Instagram

Der feinkörnige Sand hatte sich nämlich in jeden Winkel ihrer Körper eingenistet. „Für die „Traumschiff“-Folge durfte ich mit Barbara Wussow zum ersten Mal in der Wüste snowboarden! Der Aufstieg in der Hitze war schon wirklich schweißtreibend und wenn man dann nassgeschwitzt in den Puderzuckersand fällt, ist das eine sehr sandige und aber auch lustige Geschichte.“

Florian Silbereisen: In Boots und Lederjacke in die Wüste

Ja, man musste sich auch durchaus fragen, warum Silbereisen in Lederjacke und Boots in die Wüste spaziert war, aber vermutlich zählte hier einfach der Coolness-Faktor. Von der Szene hatten Silbereisen und Wussow aber wohl noch etwas länger etwas.

„Wir sahen aus wie zwei frisch panierte Wiener Schnitzel, aber man fällt deutlich weicher als auf der Skipiste, dafür wird man den feinen Sand auch nach fünf Mal duschen nicht wieder los“, erzählt Florian Silbereisen. Aber zumindest scheinen die beiden Spaß gehabt zu haben.