Florian Silbereisen: Endlich offiziell – ab Juni wird der Schlagerstar...

Das „Traumschiff“ darf endlich wieder die Leinen lösen. Durch die Corona-Krise waren Florian Silbereisen und seine Crew zum Landgang gezwungen. Jetzt ist klar, wann das „Traumschiff“ wieder in See stechen darf.

So gab das ZDF am Mittwoch bekannt, dass die Dreharbeiten für die Weihnachtsfolge endlich weitergeführt werden sollen. Schon ab Mitte Juni, so das ZDF werden Florian Silbereisen und Co. die 'Seychellen'-Folge zu Ende drehen.

Florian Silbereisen: Im Juni gehen die 'Traumschiff'-Dreharbeiten weiter

Vermutlich wird dann auch Aktionstar Ralf Moeller mit dabei sein. Dessen Dreh für das „Traumschiff“ wurde nämlich im März gecancelt.

Gegenüber der 'Bild' sagte Ralf Moeller im April zu seinen Plänen an der Seite von Florian Silbereisen: „Ich sollte letzten Monat genau wie Florian nach Miami fliegen, um dort zu drehen. Doch wegen Corona wurde alles gecancelt. Florian und ich mussten erst mal zu Hause bleiben.“

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ralf Moellers Teilnahme sei aber auch etwas ganz Besonderes. So hatte sich der mittlerweile verstorbene „Traumschiff“-Erfinder Wolfgang Rademann ausdrücklich gewünscht, dass der 'Gladiator'-Star auf seinem Luxusdampfer mitfährt.

Welche Rolle spielt Ralf Moeller?

Moeller zu 'Bild': „Auf Wolfgang Rademanns Wunsch hatten wir uns vor einigen Jahren in Berlin getroffen, ganz kurz bevor er krank wurde. Er wollte unbedingt, dass ich auf dem ‚Traumschiff‘ eine Rolle übernehme. Damals passte es bei mir leider nicht. Aber man kann wohl sagen, dass es für seine Serie sein letzter Wunsch war. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich diesen letzten Willen jetzt erfüllen kann. Auch wenn sich das wegen Corona verzögert.“

Ist Ralf Moeller ab Juni auch auf dem Traumschiff dabei? Foto: imago images

Na, dann sind wir schon mal gespannt, welche Rolle Ralf Moeller in der ZDF-Kultreihe einnehmen wird. Wir könnten ihn uns ja gut als Fitnesstrainer vorstellen. Oder Bademeister. Bislang hält das ZDF die Rolle von Ralf Moeller aber noch streng geheim.

Für seine Rolle auf dem 'Traumschiff' wurde Florian Silbereisen von Vielen kritisiert. Welcher Kollege ihm zur Seite sprang, liest du hier.