Florian Silbereisen: TV-Bombe geplatzt – SIE ist die Neue an der Seite des „Traumschiff“-Kapitäns

Heftiges „Bäumchen-wechsel-dich“ beim „Traumschiff“. Nachdem in der Folge an Weihnachten Schiffsarzt Doc Sander (gespielt von Nick Wilder) Florian Silbereisen und dem „Traumschiff für immer den Rücken kehrte, musste nach zwei Folgen auch seine Nachfolgerin Dr. Julia Brand (gespielt von Sina Skotsch) die Segel streichen.

Doch wie „t-online“ berichtet, hat das ZDF jedoch schon eine neue Ärztin für „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen gefunden. Und die ist keine Unbekannte.

Florian Silbereisen: SIE ist die neue Ärztin auf seinem „Traumschiff“

So wird Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes die vakante Stelle an der Seite von Florian Silbereisen übernehmen. Die Schauspielerin, die man aus ihrer Zeit beim Musiksender „Viva“ und ihr Mitwirken bei „Jerks“ kennt, soll bereits im April zur Crew stoßen.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Dann beginnen die Dreharbeiten. Wie lange sie auf dem „Traumschiff“ bleiben wird? Unklar. So verrät das ZDF gegenüber „t-online“: „Die Rolle der Schiffsärztin/des Schiffarztes wird künftig immer wieder von wechselnden Personen ausgefüllt.“

„Traumschiff“ setzt auf junge Gesichter

Collien Ulmen-Fernandes heuert auf dem Traumschiff an. Foto: imago images / Future Image

Die Wahl von Collien Ulmen-Fernandes kommt nicht überraschend. So setzt das ZDF immer wieder auf junge Protagonisten. So durften in den letzten Episoden bereits Motsi Mabuse, Joko Winterscheidt, Roman Weidenfeller, Sarah Lombardi oder auch Model Alena Gerber auf dem Luxusdampfer von Florian Silbereisen mitfahren.

