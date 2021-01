Florian Silbereisen teilt cooles Neujahrsfoto – der Hintergrund sollte eigentlich geheim bleiben

Nette Neujahrsgrüße von Florian Silbereisen!

Der „Traumschiff“-Kapitän, der am Neujahrstag mit seiner ZDF-Crew in See stach und die Seychellen unsicher machte, teilte obendrein ein Bild auf Facebook, das geheime Einblicke hinter die Kulissen des „Traumschiffs“ liefert.

Florian Silbereisen: Erstes Neujahrsfoto zeigt Set-Geheimnis

Mit einem Lächeln im Gesicht hält Florian Silbereisen sein berühmtes Kapitänshemd hoch, das seine Serien-Figur Max Parger an Bord trägt. Das Interessante an dem Bild ist aber wohl auch das, was man im Hintergrund zu sehen bekommt: den Kostümraum vom „Traumschiff“.

Richtig: Unzählige Stangen mit Kleidung! Von Hemden bis Hosen ist alles dabei, was Florian Silbereisen auf dem Schiff tragen darf. „Ich wünsche Euch allen ein gutes neues und gesundes Jahr! Mein erstes Outfit in 2021 ist heute Abend die Kapitäns-Uniform“, schreibt der Schlagerstar an seine Fans gewandt.

------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

------------------------

Traumschiff“: Florian Silbereisen plaudert Details aus

Florian Silbereisen ist Kapitän beim Traumschiff. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Dabei war die Neujahrs-„Traumschiff“-Folge nicht ganz das, was der Zuschauer im TV zu sehen bekam. Die neue Episode spielte laut Drehbuch auf den Seychellen, in Wahrheit aber diente eine ganz andere Location als Set. Nämlich der Hafen von Bremerhaven. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das ZDF kurzerhand umplanen und den Drehort an die deutsche Nordseeküste verlegen. Für die Schauspieler eine echte Herausforderung, war ihre Filmkleidung doch eher den warmen Temperaturen der Seychellen angepasst.

+++ Florian Silbereisen: Diese Neuigkeit macht Hoffnung! Im Jahr 2021 geht es wieder bergauf +++

„Wenn wir alle ein bisschen dicker aussehen, dann liegt das daran, dass wir unter unseren Kostümen überall Wärmepacks versteckt und verklebt hatten – in den Hosentaschen, am Rücken, sogar in den Schuhen. Und natürlich kann man sich gegen die Kälte auch mit einer langen Unterhose unter der Kapitänsuniform schützen“, verriet Florian Silbereisen der Bild.

------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

„Traumschiff“: Süße Worte auf Florian Silbereisens Luxusdampfer – „Wir haben uns ein bisschen beschnuppert“

Florian Silbereisen: Corona-Alarm auf ZDF „Traumschiff“! Schnelltests positiv – dann kommt was Unerwartetes

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Florian Silbereisen: Motsi Mabuse spricht über Traumschiff-Dreh – und vergleicht den Schlagerstar mit IHM

------------------------

Um den kalten Atem nicht in der Kamera zu sehen, hatte der Sänger einen Trick parat: „Man muss kurz vor dem Dreh einen Eiswürfel lutschen, dann sieht man den Atem nicht!“

Welcher sympathische Stargast diesmal mit auf dem Schiff schippern und in seiner realen Rolle bleiben durfte, das erfährst du hier >>> (jhe)