Florian Silbereisen: Tränen wegen Helene Fischer – jetzt überrascht er mit DIESEN Worten

Es war ein emotionaler Moment, als Helene Fischer beim „Schlagerboom“ plötzlich ihren Ex Florian Silbereisen auf der Bühne überraschte. Denn damit hatte niemand gerechnet.

Tränen flossen, große Gefühle kamen hoch – ein Wiedersehen der besonderen Art.

Nur wenige Stunden später meldete sich Florian Silbereisen noch einmal in einem Facebook-Video zu Wort und ließ dort seinen Gefühlen freien Lauf. Immer noch ergriffen, immer noch fassungslos. Sind da womöglich noch Gefühle im Spiel?

Florian Silbereisen: Nach Tränen-Auftritt mit Helene Fischer - jetzt spricht er im Video

Der Schlagerstar zeigt sich im besagten Video im Auto bei der Abfahrt aus Dortmund. Dort fand einen Abend zuvor der „Schlagerboom“ in der Westfalenhalle statt.

Florian: „Jetzt fahre ich gerade an der Dortmunder Westfalenhalle vorbei. Hier haben wir gestern den Schlagerboom gefeiert und ich wollte euch nur danke sagen für den Wahnsinnsabend. Schön, dass ihr mitgefeiert habt und mich in der Halle unterstützt habt“, beginnt der 38-Jährige seine Dankesrede an Fans.

Und weiter: „Es war eine Hammer-Show. Ich war teilweise sprachlos und gerührt und habe mich einfach nur gefreut. Es war ein sehr sehr schöner Abend.“

Spricht er hier im Besonderen etwa vom Überraschungsmoment mit Helene Fischer?

Florian Silbereisen rührt mit emotionalen Worten

Schon auf der Bühne konnte Florian nicht an sich halten, umarmte seine Ex innig, weinte vor großem Publikum und sagte zu Helene: „Du hast mich atemlos gemacht.“

Fans gerührt und voller Hoffnung

Auch seine Fans sind immer noch gerührt von diesem Augenblick:

„Das Highlight und die schönsten Augenblicke des Abends war das Sahnehäubchen zur Krönung dieser gigantischen Show... "Helene Fischer". Diese Überraschung zeigte Respekt und Wertschätzung und zeigte GRÖßE.“

„Helene und du seid einfach spitze! Es war sehr emotionale Momente mit euch, da kamen mir auch die Tränen.“

„Es war Herz ergreifend auch mir kamen die Tränen...ihr seid und bleibt für mich das Traumpaar“

„Du liebst Helene sehr das sah man“

Liebescomeback bei Florian und Helene?

Als Florian und Helene im Dezember 2018 nach zehn Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gaben, war das für ihre Fans ein Schock. Und auch wenn beim „Schlagerboom“ deutlich zu sehen war, dass die beiden immer noch großen Respekt füreinander haben, scheint ein Liebescomeback vorerst wohl ausgeschlossen – schließlich ist Helene aktuell mit ihrem Tänzer Thomas Seitel liiert.

Florian Silbereisen

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

