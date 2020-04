Florian Silbereisen: Fans geschockt – der Schlagerstar muss...

Traurige Nachrichten für die Fans von Florian Silbereisen!

Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Auch der Schlagerstar ist jetzt betroffen. Florian Silbereisen ist zwar nicht an Covid-19 erkrankt, jedoch muss er seine geplanten Konzerte von „Das große Schlagerfest XXL“ verschieben.

Florian Silbereisen: Traurige Nachrichten für Fans

Das teilte der Konzertveranstalter bei Facebook mit. Dort heißt es: „Liebe Schlagerfestbesucher, aufgrund der behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus dürfen in Deutschland Großveranstaltungen bis 31. August nicht durchgeführt werden. Dies betrifft leider auch die anstehenden Termine der Tournee.“

Ab dem 1. Mai wäre Florian Silbereisen nach einer Pause wieder auf Tour gegangen. In diesen Städten wäre der Schlagerstar aufgetreten:

Oberhausen

Bremen

Braunschweig

Erfurt

Kiel

Hannover

Köln

Berlin

Hamburg Leipzig

Bamberg

Regensburg

+++ Florian Silbereisen: Fans am Boden zerstört – DIESE Entscheidung ist endgültig +++

Konzerte sollen nachgeholt werden

Wann die Konzerte nachgeholt werden sollen, steht derzeit noch nicht fest.

Die gute Nachricht: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Veranstalter erklärt weiter: „Aktuell prüfen wir als Veranstalter mit Hochdruck, wann die Termine zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können.“

--------

Weitere News:

Kate Middleton und Prinz William: Traurige Nachrichten! Die beiden ...

Florian Silbereisen: Fans am Boden zerstört – DIESE Entscheidung ist endgültig

Promis unter Palmen: Drastischer Schritt kurz vorm Finale – Sat.1 hat echt ...

--------

Fans sind enttäuscht

Die Fans sind traurig, können die Maßnahmen aber verstehen. Eine Auswahl an Kommentaren:

Ich bin traurig!!! Gleichzeitig kann ich es verstehen.

Ich habe auch Karten für den 6.5., aber dieses Jahr wird es wohl nix mehr in Kiel. Schade. Aber nicht zu ändern.

Und ich hab mich sooooo gefreut, dass ich endlich 2 Karten ergattern konnte. Aber ist ja nix verloren.

Vollkommen richtig und in Ordnung und vor allem sehr gute Entscheidung, denn immerhin geht die Gesundheit der Menschen vor.

Florian Silbereisen hat sich zu den verschobenen Konzerten noch nicht geäußert - lediglich vor anderthalb Wochen postete der Schlagerstar ein Erinnerungsfoto von seiner Schlagerboom-Show mit Helene Fischer und Andreas Gabalier und schwelgte in Erinnerungen: „Es war soooo schön. Leider werden wir so etwas so schnell erstmal nicht wieder erleben.“ (cs)