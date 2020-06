Florian Silbereisen packt aus: „Wir haben uns nicht...“

Puh, ob Florian Silbereisen bewusst war, was er da im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sagt?

Zusammen mit Thomas Anders (57) war der Ex von Helene Fischer am Mittwoch zu Gast im „Frühstücksfernsehen“. Dort wollten Florian Silbereisen (38) und Thomas Anders Promotion für ihr gemeinsames Album „Das Album“ machen.

Florian Silbereisen war mit Thomas Anders zusammen im „Frühstücksfernsehen“ – und hat dort ausgepackt! (Archivfoto) Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Florian Silbereisen mit Thomas Anders im „Frühstücksfernsehen“

Das ist auch erstmal ziemlich gut gelungen, Florian Silbereisen erzählt: „Wir haben 17 Songs aufgenommen und haben die Dame, mit der alles angefangen hat, ein bisschen mit eingezogen. Wir haben 17 wirklich tolle Songs aufgenommen, die über das Leben, über Freundschaft, über die Liebe handeln und vor allem: tanzbar, singbar. Und vor allem uns beiden macht das Album richtig viel Spaß.“

Auf die Frage von Moderatorin Marlene Lufen (49), was die beiden Stars über die Liebe und Partnerschaften gelernt haben, was sie auch in ihrer Musik verarbeiten können. sagt Thomas Anders: „Jeder Tag ist Lernen. Jeder Tag ist miteinander umgehen. Was für mich definitiv wichtig ist für die Partnerschaft, ist, dass man den anderen auch so lässt wie er ist.“

„Habe mich in die Person so verliebt, wie sie anfangs war“

Und weiter: „Es gibt von einer amerikanischen Künstlerin diese Aussage: 'Eine Frau verliebt sich in einen Mann, die beiden heiraten, sind zusammen und nach zehn Jahren sagt sie zu ihm, dass er nicht mehr der ist, den sie geheiratet hat – weil sie ihn immer wieder formen möchte.' Oder auch umgekehrt, dass der Mann die Frau formen möchte. Das darf nicht sein, ich habe mich ja in die Person so verliebt, wie sie anfangs war.“

Silbereisen packt aus: „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden!“

Sehr tiefsinnig von Thomas Anders, da könnte durchaus etwas dran sein. Dann die Frage an Florian Silbereisen – ist er bereit für die neue große Liebe? Der Schlager-Star überlegt, packt dann aus: „Es kommt, wie es kommt im Leben.“ Dann schaut er Thomas Anders an, sagt: „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden! So wird das irgendwann auch der Fall sein. Insofern glaube ich, dass ich am Ende nicht übrig bleibe.“

Hui, vielleicht hat Florian Silbereisen also doch sehr bald jemanden an seiner Seite – und das eben nicht nur musikalisch wie mit Thomas Anders. Die Fans würden sich freuen... (mg)