Florian Silbereisen verblüfft mit DIESEN Worten – er ist nicht allein

Das Warten hat ein Ende. Florian Silbereisen meldet sich höchstpersönlich auf Social Media zurück. Zuletzt hörte man im September etwas von dem Schlagerstar, lediglich ein Bilder-Post am Mittwoch war das Letzte, was Florian Silbereisen öffentlich von sich gab.

Jetzt hat der Sänger tolle Neuigkeiten zu verkünden, teilt dafür extra ein Foto von sich. Und er ist auf dem Bild nicht allein.

Florian Silbereisen verblüfft mit Ankündigung – er ist nicht allein

Kein Geringerer als Schlager-Kollege Thomas Anders ist ebenfalls auf dem Foto in cooler Pose zu sehen. Gut gelaunt verkündet Florian Silbereisen auf Facebook: „Thomas Anders und ich sind voller Vorfreude – nur noch 4 Tage! Am Freitag erscheint endlich die Winter-Edition von unserem Duett-Album ‚Das Album.‘“ Eine Special-Ausgabe ihres erfolgreichen ersten Albums also.

------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

------------

Florian Silbereisen und Thomas Anders: Neue Single

Tolle Neuigkeiten für die Fans von Florian Silbereisen! Foto: imago images / Eibner

Doch dabei bleibt es nicht. Der Ex von Helene Fischer hat sogar noch eine weitere Ankündigung, die er mit seinen Fans teilt. „Wir stellen Euch bis dahin jeden Tag in unseren Stories einen Titel vor – viel Spaß!“ Den Start macht Florian Silbereisen mit einem Ausschnitt des Songs „Manchmal werden Träume wahr“ in seiner Facebook-Story.

Und auch die erste Singleauskopplung ihres neuen Albums ist schon bekannt. In einem Instagram-Post von Thomas Anders wird bereits verraten, dass der erste Song „Gemeinsam niemals einsam“ heißen wird, der am 16. Oktober rauskommt.

------------

------------

Die Chancen stehen also gut, dass Florian Silbereisen und Thomas Anders das Lied schon gemeinsam in der ARD-Gala „Schlagerjubiläum“ am 24. Oktober präsentieren werden. Immerhin ließ Silbereisen unlängst in einer Videobotschaft über die bevorstehende ARD-Sendung verlauten: „Es wird ein Abend der Superlative.“ (jhe)