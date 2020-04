Florian Silbereisen heizt mit emotionalen Worten einmal mehr die Gerüchteküche um ihn und seine Ex Helene Fischer an.

Florian Silbereisen teilt Bild mit Ex Helene Fischer – und verrät: „Es war ...“

Florian Silbereisen (38) und Helene Fischer (35). Ein ganzes Jahrzehnt lang galten sie als das Traumpaar der Schlagerwelt – und für viele Fans sind sie das sogar noch immer. Dabei hat sich das Paar bereits im Dezember 2018 getrennt.

Zwar hat Helene Fischer bereits einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite, doch die Gerüchte um sie und ihren Ex reißen einfach nicht ab – unter anderem deshalb, weil Florian Silbereisen nach wie vor in höchsten Tönen von seiner ehemaligen Partnerin schwärmt. Auch sein letzter Social-Media-Post dürfte diesbezüglich wieder für Verwunderung sorgen.

Florian Silbereisen postet Foto mit Helene Fischer: „Heute Abend können wir uns erinnern...“

Dabei diente das Foto, das Silbereisen bei Facebook und Instagram teilte, eigentlich einem ganz anderen Zweck. Das Bild zeigt ihn, Helene Fischer und ihren österreichischen Kollegen Andreas Gabalier unter Scheinwerferlicht im Konfettiregen – und soll die Ausstrahlung der „Schlagerboom“-Jubiliäumsshow im MDR ankündigen. Doch die Motivauswahl und der emotionale Text unter dem Bild könnten bei Fans ganz andere Vermutungen auslösen.

„Es war sooo schön“, schreibt Silbereisen und setzt direkt einen Herzaugen-Smiley dahinter. „Leider werden wir so etwas so schnell erstmal nicht wieder erleben. Aber heute Abend können wir uns erinnern“. Dazu gibt es noch Hashtags wie „#eswarsoschön“ oder „#wirhabenessovermisst“.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

An Ostern 2020 wird er das nächste Mal als Kapitän zu sehen sein

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar (2008 - 2018)

Seit Neustem ist Florian Silbereisen sogar auf Instagram

Sehr wahrscheinlich beziehen sich diese Worte von Florian Silbereisen auf all die abgesagten Konzerte in der aktuellen Corona-Krise und die schönen Erinnerungen an die Aufzeichnung der Schlagershow. Doch der medienerfahrene Moderator weiß doch genau, wie es wirkt, wenn er für Werbezwecke ausgerechnet ein Foto wählt, auf dem er gemeinsam mit einer sexy gekleideten Helene Fischer feiert, die zusätzlich auch noch ihren Arm um ihn legt.

Silbereisen schwärmt oft von seiner Ex

Schon bei Bekanntgabe ihrer Trennung im Dezember 2018 betonten Florian Silbereisen und Helene Fischer, dass sie auch weiterhin gut befreundet bleiben wollen. Doch der 38-Jährige hält sich mit emotionalen Worten bezüglich seiner Ex alles andere als zurück.

Zehn Jahre lang waren Florian Silbereisen und Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene. Foto: imago images / APress

Schon bei seinem Kurzeinsatz als DSDS-Juror machte er die TV-Zuschauer mit seinen Aussagen über Helene Fischer hellhörig. „Sie ist die Perfekteste“, schwärmte er. Ein tatsächliches Liebes-Comeback der beiden Schlager-Ikonen, wie es sich viele Fans wünschen, scheint aber dennoch eher unwahrscheinlich. (at)