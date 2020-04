Florian Silbereisen teilt Bild: Fans in Sorge – hat der DSDS-Star etwa...?

Ist Florian Silbereisen in Gefahr?

Leidet der Sänger am Dauer-Stress? Erst am Wochenende war das große DSDS-Finale – für Schlagerkönig Florian Silbereisen sind es anstrengende Wochen. Und auch Wochen, in denen man schnell krank werden kann, ganz unabhängig von Covid-19, das derzeit die ganze Welt in Atem hält.

Florian Silbereisen: Foto sorgt für Sorgen bei Fans

Da kann man schon mal Entspannung gebrauchen, genau das hat der 38-Jährige dann auch getan. Er hat sich gesonnt, ein entsprechendes Foto auf Facebook geteilt: „Ein bisschen Sonne tanken, tut gut! #entspannungpur.“

Doch seine Fans haben ganz andere Sorgen, und die drehen sich um Silbereisen selbst! Im Klartext: Sie fürchten sich davor, dass ihr Flori einen Sonnenbrand davontragen könnte.

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Sein nächster Turn wird an Ostern 2020 stattfinden

Florian Silbereisen war zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

------------------------------

Ein weiblicher Fan kommentiert: „Aufpassen, sonst Sonnenbrand.“

-----------------------------------

-----------------------------------

Glücklicherweise war diese Sorge unbegründet, Florian Silbereisen hat Vorsicht walten lassen und hat am Wochenende top wie immer ausgesehen – wie der Zuschauer im DSDS-Finale sehen konnte.