Florian Silbereisen: Heiratsantrag beim „Adventsfest der 100.000 Lichter" – TV-Moderator geht auf die Knie

Nichts ist mehr so wie es einmal war. Florian Silbereisen hat bewegende Monate hinter sich. Der Schlagerstar ist jetzt seit fast einem Jahr von Langzeitfreundin und Schlagerkönigin Helene Fischer getrennt. Pech in der Liebe, dafür Glück im Job.

Florian Silbereisen darf sich ab sofort Kapitän beim ZDF-„Traumschiff“ nennen. Außerdem moderierte er am Samstagabend wieder das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ und läutete damit die Weihnachtszeit ein.

Florian Silbereisen: Alle Infos zum „Adventsfest der 100.000 Lichter“ bekommst du im Live-Ticker

22.53 Uhr: Ein langer weihnachtlicher Abend geht zu Ende. Viele werden sich sicherlich noch lange an den romantischen und völlig überraschenden Heiratantrag von Stefan Mross erinnern.

22.51 Uhr: Mary Roos beendet im Januar ihre Schlagerkarriere. Beim „Adventsfest" singt sie aber nochmal ihr Lieblingsweihnachtslied: „Dem Himmel immer so nah".

22.47 Uhr: Dieses Lied darf natürlich auch nicht fehlen: „Last Christmas". Die deutsche Version wird von Matthias Reim, Giovanni Zarella, Oli P., Florian Silbereisen und Sonia Liebing gesungen.

22.35 Uhr: Ross Antony ist wieder da! Er stellt ausgefallene Geschenke vor. Einen Schlappen mit eingebautem Putzlappen und Hausschuhe in Bärenpfotenoptik.

22.26 Uhr: Auch „Bauer sucht Frau"-Modertorin Inka Bause ist bei Florian Silbereisen zu Besuch. Der steigt mit in das Lied „Weihnachten steht vor der Tür" ein.

22.20 Uhr: Jana Ina verrät, dass sie sehr aufgeregt war und Angst hatte, dass sie beim Publikum nicht gut ankommt. Auch auf dem neuen Album von Giovanni Zarella singen die beiden das Duett zusammen.

22.17 Uhr: Dass Giovanni Zarella bei Schlagershows nicht fehlen darf, ist ja klar. Heute singt er aber ein romantisches Duett mit seiner Frau Jana Ina. Er auf Italienisch, sie auf Deutsch, beide gucken sich verliebt an. Nach Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak und Kerstin Ott und Karolina Köpping sind sie schon das dritte Paar, das sich gemeinsam auf die Bühne traut.

22.12 Uhr: Das Publikum ist so begeistert, dass es eine Zugabe fordert. Und tatsächlich: Sie singen noch ein Lied. Auf den Wunsch waren anscheinend schon alle eingestellt. Eine rockige Version von „I´m dreaming of a white Christmas" rundet das Programm ab. An Pyrotechnik wurde nicht gespart und die ganze Family tanzt nochmal richtig mit.

22.05 Uhr: Die Kelly Family verrät: Zu Weihnachten gibt´s Popcorn. Aber nicht zum Essen, sondern als Schmuck. Der aufgepoppte Mais wird aufgefädelt und an den Baum gehängt. So hat die Kelly Family in ärmeren Zeiten den Tannenbaum geschmückt. Da bekommt man doch direkt Hunger! Außerdem ist das 25 jährige Jubiläum von „Angel". Das Lied darf natürlich auch nicht fehlen.

22.03 Uhr: Die Kelly Family ist wieder vereint. „Santamaria" sorgt für gute Stimmung im Publikum. Alle stehen, singen und klatschen.

21.58 Uhr: Ella Endlich hat die Ehre. Sie darf das Lied von „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ singen. In einem weißen Kleid im Goldregen singt sie: „Küss mich, halt mich, lieb mich".

21.53 Uhr: Das Friedenslicht aus Bethlehem wird überreicht. Vicky Leandros singt das Lied „100.000 Friedenslichter". Aus allen Richtungen kommen kleine Kinder mit Kerzen gelaufen. Der Höhepunkt ist natürlich die Ankunft des Friedenslichts an dem auch Vicky Leandros ihre Kerze anzündet. Dann zündet sie die Kerze eines Mädchens an. Das steckt wiederum die Kerze eines anderen an und so werden immer mehr Kerzen angezündet.

21.42 Uhr: Kerstin Ott mit einem ruhigen Liebesgeständnis. Begleitet wird sie von einem Pianisten an einem großen Flügel. Was für ein gefühlvoller Auftritt! Den widmet Ott an ihre Frau Karolina Köppen. Die ist auch mit im Publikum und freut sich über den Song. Der soll die beiden nämlich daran erinnern auch mal anzuhalten und zu schauen, was sie gemeinsam erreicht haben. Zusammen singen sie jetzt noch DEN Hit von Rolf Zuckowski: „In der Weihnachtsbäckerei".

21.39 Uhr: Auch Marianne Sägebrecht finden das Klima wichtig. Sie betont aber, dass es für sie etwas wichtigeres gibt: Das menschliche Klima. Da hat sie ja nochmal den Bogen bekommen.

21.30 Uhr: Marianne Sägebrecht liest die bekannte Weihnachtsgeschichte von Puppe Annabella und dem Bären Ladislaus vor. Die 74-Jährige ist als Schauspielerin, Kabarettistin und Autorin bekannt. Im Gespräch mit Florian Silbereisen erzählt sie von ihren Besuchen in einem Hospiz, in dem sie sich oft mit den Menschen beschäftigt. Sie hat beinahe Tränen in den Augen. Man sieht, wie wichtig ihr das Thema ist.

21.23 Uhr: Linda Hesse stellt einen neuen Weihnachtssong vor. „Ich brauche keine Geschenke", singt sie. Das dürften die Kinder im Publikum allerdings anders sehen.

21.20 Uhr: Semino Rossi singt zusammen mit Newcomerin Marina Marx. Sie rufen zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Zusammenhalt auf. Ein sehr aktuelles Thema mit Bezug auf den Klimawandel. Semino Rossi betont, dass die Erde unser zu Hause ist und wir auf sie aufpassen sollen. Der Chor der evangelischen Grundschule Erfurt unterstützt die beiden. Händchen haltend bilden die Grundschüler einen Kreis um die beiden Sänger.

21.11 Uhr: Dieses Jahr hat Vicky Leandros die Ehre, das Friedenslicht-Lied zu singen. Auch Stars wie Andrea Berg durften diesem Lied schon ihre Stimme leihen.

21.07 Uhr: Meteorologe Kai Zorn hofft noch auf Schnee. Kalt genug für die Weihnachtsmärkte soll es nach seinen Einschätzungen werden. Ganz sicher ist es aber noch nicht, ob es Weihnachten schneien wird.

21.04 Uhr: Ein weiteres Lied, das in der Vorweihnachtszeit natürlich nicht fehlen darf: Winterkinder. Alle warten auf den Schnee. Ob es dieses Jahr wohl weiße Weihnachten gibt? Eloy de Jong kann mit den Kindern zusammen auf alle Fälle schon im Schnee spielen, während er den Song singt.

20.57 Uhr: Auch dieses Jahr ist das Nürnberger Christkind wieder da. Benigna Munsi tritt im Kostüm und mit blonder Lockenmähne auf die Bühne. Sie singt „Alle Jahre wieder" und erntet dafür tosenden Applaus. Sie soll die Fragen der kleinsten Zuschauer an das Christkind beantworten. Ein Kind fragt sich, wo das Christkind im Sommer Urlaub macht. Auf einer Wolke natürlich. Die Antwort vom Christkind kommt wie aus der Pistole geschossen.

20.52 Uhr: Romantische Stimmung beim Adventsfest. „Have yourself a merry little Christmas" wird von Sarah Jane Scott gesungen. Der Schnee fällt, der Weihnachtsbaum im Hintergrund ist geschmückt und beleuchtet. Da kann man doch nur in Weihnachtsstimmung kommen.

20.48 Uhr: Auch die Fans sind begeistert von dem Antrag. „Heiratsantrag bei Silbereisen live in der ARD. Besser wird es heute nicht mehr!", freut sich ein Nutzer.

Heiratsantrag bei Silbereisen live in der ARD. Besser wird es heute nicht mehr! — Papa Schlumpf (@_stephen_david) November 30, 2019

20.38 Uhr: Oh oh! Unglaublich! Stefan Mross mit emotionalen Worten. Seit vier Jahren ist er mit seiner Anna zusammen. Für die gemeinsame Zeit will er sich bedanken. Sie kämpft währenddessen mit den Tränen. Mross geht auf die Knie! Ein Heiratsantrag! Anna-Carina Woitschak sagt natürlich Ja! Die beiden liegen sich in den Armen. Damit konnte wirklich niemand rechnen.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak haben sich in der ARD-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ verlobt. Foto: dpa

20.33 Uhr: Für den Frieden setzen sich Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross ein. Sie appellieren mit ihrem Lied für friedliche Weihnachten. Begleitet werden die beiden von einem Gospelchor in rot-goldenen Gewändern.

20.29 Uhr: Zuckersüß! Die beiden Töchter von Sonia Liebig sind mit dabei. Auf die Frage von Silbereisen, ob die Mama zu Hause auch viel singt, meint ihre Tochter, sie singt so viel, dass sie sich manchmal die Ohren zuhalten müsse.

20.25 Uhr: Sonia Liebig ist besonders mutig! Sie traut sich an den Klassiker „All I want for Christmas is you" von Mariah Carey. Das Publikum klatscht und singt begeistert mit. Die Stimmung beim Adventsfest stimmt also schon mal.

20.22 Uhr: Ups, da gabt es ein kleines Problem. Direkt zu Beginn der Sendung stimmt etwas mit dem Mikro von Florian Silbereisen nicht. Ganz der Profi überspielt er das jedoch und stellt Ross Antony als ersten Gast vor – der trägt übrigens ein Schneemann-Kostüm

20.18 Uhr: Es geht los! Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ geht los. Die Eröffnung der Weihnachtsmärkte wird gefeiert. Moderator Florian Silbereisen eröffnet die Show mit der deutschen Version von „I´m dreaming of a white christmas". Umzingelt von vielen kleinen Engelchen gibt er den Song zum Besten.

20.07 Uhr: Maite Kelly hat etwas ganz besonderes geplant. Auf Instagram teilt sie mit, dass sie zusammen mit Roland Kaiser zum ersten Mal ihren neuen Song „Klingelt hell ihr Glocken" performt. Wir sind gespannt!

19.51 Uhr: Schlagersänger Ross Antony ist mit von der Partie in Suhl. Zusammen mit Moderator Florian Silbereisen hat er am Freitag schon fleißig für die große Show geprobt.

19.44 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es los! Die Fans warten schon gespannt auf das „Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Diese Stars sind unter anderem gleich mit am Start:

Die Kelly Family

Roland Kaiser

Semino Rossi

Maite Kelly

Vicky Leandros

Ella Endlich

Ross Antony

Eloy de Jong

Ute Freudenberg

Matthias Reim

Kerstin Ott

Linda Fäh

Linda Hesse

Sonia Liebing

Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack

und das Nürnberger Christkind

Letztes Jahr zu dieser Zeit war Silbereisen noch mit Helene Fischer zusammen. Wie es dem Moderator im letzten Jahr ergangen ist, hat er in einem Interview verraten.

Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

„Als ‘Traumschiff‘-Kapitän hat für mich ein völlig neuer Lebensabschnitt begonnen. Mein ganzes Leben hat sich verändert.“

„Neue Phase lebe ich ganz bewusst“

Florian Silbereisen packt jetzt aus, was sich nach der Trennung von Helene Fischer alles verändert hat Foto: imago images / Sven Simon

Was genau das für Florian Silbereisen bedeutet, erklärt er weiter: „So mussten beispielsweise Tourneen und Album-Veröffentlichungen verschoben werden. Ich musste alles neu planen! Diese neue Phase lebe ich ganz bewusst und genieße sie.“

Und das ganz ohne Helene Fischer! Auch wenn die Sängerin bei den Anfängen der „Traumschiff“-Gespräche noch dabei war. Schließlich fanden die zu einer Zeit statt, in der Florian und Helene noch glücklich als Paar vereint waren.

Das ist Florian Silbereisen:

1981 im bayerischen Landkreis Passau als Florian Bernd Silbereisen geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Ab 2019 wird er als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen sein

Unter anderem reist Silbereisen an Neujahr 2020 mit dem „Traumschiff“ nach Kolumbien

Seit 2008 war er zehn Jahre lang mit Helene Fischer zusammen

