Florian Silbereisen: Damit hat keiner gerechnet! Moderator überrascht Fans zu Weihnachten

Es wird eine große Überraschung für die Fans von Florian Silbereisen: Der Showmaster plant eine weitere Weihnachtsshow, von der bisher noch niemand gewusst hat.

Schon am 11. Dezember soll Florian Silbereisen seine Fans auf das Weihnachtsfest vorbereiten.

Florian Silbereisen: Nach dem „Adventsfest“ folgt nächste Weihnachtsshow

Die neue Sendung von Florian Silbereisen soll den Titel „Wir freuen uns auf Weihnachten“ tragen, wie „Schlager.de“ berichtet. Viel sei noch nicht über die MDR-Show bekannt, doch eines ist wohl klar: Es wird wieder ein großes Fest mit vielen bekannten Gesichtern.

Und das werde nur wenige Tage nach dem traditionellen „Adventsfest der 100.000 Lichter“, das am 28. November im Ersten ausgestrahlt wird, zu sehen sein.

--------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

--------------------------

Florian Silbereisen: Rätselraten um seine neue Show

Wie „Schlagerprofis.de“ berichtet, stehen Promis wie Linda Hesse und Maximilian Arland auf der Gästeliste. Einer von ihnen, Sänger Vincent Gross, habe sich sogar schon verplappert. Bei Instagram habe er verraten, dass er in Suhl war, um die Silbereisen-Show aufzuzeichnen.

Der MDR scheint ein ziemliches Geheimnis um die neue Show machen zu wollen, denn bisher taucht der Titel nicht mal in der Programmvorschau für den 11. Dezember auf. Für den Sendeplatz um 20.15 Uhr steht dort nur das Kürzel: „N.N.“, was so viel bedeutet wie: „noch zu nennender Name“.

Michelle Hunziker und Florian Silbereisen beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am 1. Dezember 2018. Foto: imago images

--------------------------

--------------------------

„Wir freuen uns auf Weihnachten“: Trostpflaster für Schlagerfans

Das lässt natürlich die Spannung unter den Fans steigen. Hoffentlich darf Florian Silbereisen also schon bald sein neustes Projekt öffentlich machen.

Es ist nur ein kleiner Trost für alle Schlagerfans, denn die hatten sich für diesen Dezember schon auf die alljährliche „Helene Fischer Show“ gefreut. Doch wegen der Pandemie muss diese 2020 ausfallen. Was die ZDF-Zuschauer stattdessen erwartet, liest du hier.