Florian Silbereisen: Konkurrenzkampf mit IHM! Es geht um eine Schlagersängerin

Schlagerstar Florian Silbereisen ist auch als Moderator sehr beliebt. In der ARD ist Florian Silbereisen in verschiedenen Formaten zu sehen, das nächste ist die MDR-„Schlagerlovestory.21“ am 4. September.

Doch es gibt jemanden, der Florian Silbereisen den Titel als unangefochtener Schlager- und TV-Star streitig machen will. Auch eine Frau ist in den Konkurrenzkampf involviert.

Florian Silbereisen im Konkurrenzkampf mit IHM – das steckt dahinter

Florian Silbereisen ist als TV-Gesicht mittlerweile genauso bekannt wie als Schlagersänger. Ob in seiner Rolle beim ZDF-„Traumschiff“ oder als Moderator von Schlagersendungen – der 39-Jährige hat die Quoten auf seiner Seite.

Seit 2020 hat Florian Silbereisen allerdings Konkurrenz bekommen: Giovanni Zarella unterschrieb beim ZDF, soll dort als neuer Showmoderator aufgebaut werden.

-----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

----------------------------------------

Bereits im September kommt es beinahe zum direkten Quotenkampf, wenn Florian Silbereisen am 4. September mit der „Schlagerlovestory.21“ startet – und eine Woche später, am 11. September, erstmals die „Giovanni Zarella Show“ im ZDF läuft.

+++ Florian Silbereisen: Nach Trennung von Helene Fischer – DAS war der „emotionalste Moment in all meinen Shows“ +++

Auch wenn die Shows der Schlager-Männer immerhin nicht zeitgleich laufen, haben die Ausstrahlungen trotzdem Konfliktpotential, wie die „Bild“ berichtet. Denn sowohl Silbereisen als auch Zarella wollen Branchengrößen wie Andrea Berg und Howard Carpendale auf ihren TV-Bühnen haben.

Florian Silbereisen: Wer kriegt Andrea Berg?

Das Problem: Tritt ein Künstler in der einen Show auf, ist er vertraglich für die andere gesperrt. In dem Fall dürfte der Exfreund von Helene Fischer triumphieren, da seine Sendung zuerst läuft.

Das bestätigte auch ein Produktionsmitarbeiter der „Giovanni Zarella Show“gegenüber „Bild“: „Wir haben große Probleme, unser Programm zu füllen, weil die meisten bereits bei Silbereisen sind.“

---------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

-----------------

MDR und ZDF dagegen wiegeln ab: „Wir gehen davon aus, dass sich die Zuschauer auf zwei starke Musikshows freuen können.“

Für die Fans von Florian Silbereisen sind die Gäste am 4. September vermutlich ohnehin zweitrangig – sie dürften sich einfach freuen, ihren Liebling endlich wieder im TV zu sehen. (kv)