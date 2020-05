Florian Silbereisen: „SchlagerXirkus“-Star mit ehrlichen Worten – „Bei meiner Mama...“

View this post on Instagram

"Manege frei" heißt es heute Abend um 20.15 Uhr im MDR, wenn @floriansilbereisen.official zum SchlagerXirkus lädt.🤡 Mit dabei sind @rossantonycom @utefreudenberg @ramonroselly_official und @andyborgofficial___ Ich freue mich auf einen Abend voller Hits und Überraschungen! Schaltet ihr ein? 🥳 #schlagerxirkus #rossantony #utefreudenberg #ramonroselly #andyborg #floriansilbereisen