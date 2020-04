Florian Silbereisen: Schlagerstar enthüllt Verhältnis zu „Traumschiff“-Kollegin

Bald ist es wieder so weit: Florian Silbereisen ist als Kapitän Max Parger bei „Das Traumschiff“ im ZDF zu sehen.

Für die Fans von Florian Silbereisen gibt es neben der neuen Folge aber auch einen anderer Grund zur Freude: Wie der Schlagerstar jetzt enthüllte, hat er sich mit einer „Traumschiff“-Kollegin ganz besonders gut verstanden!

Florian Silbereisen spricht über „Traumschiff“-Kollegin

Die Dreharbeiten zur „Traumschiff“-Tour am Ostersonntag fanden im November 2019 in Marokko statt – und vor der Traumkulisse hatte Florian Silbereisen mit einer Frau besonders viel Spaß.

Denn der 38-Jährige und Barbara Wussow (spielt Hoteldirektorin Hanna Liebold) wagen in der Folge einen gemeinsamen Ausflug in die Wüste – heiße Motorradtour und Sanddünen-Surfen inklusive. Dabei sind sie nicht nur in ihren „Traumschiff“-Rollen ein gutes Team.

Florian Silbereisen und Barbara Wussow in der Wüste von Marokko. Foto: ZDF / Dirk Bartling

„Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Barbara ist eine ganz liebenswerte Person“, sagt Florian Silbereisen gegenüber der „Bild“.

„Mit ihr kann man Pferde stehlen“

Der Sänger und die Schauspielerin kennen sich schon viele Jahre. „Sie hat immer ein offenes Ohr und hat trotz aller Erfolge ihre Neugierde und ihre Begeisterung für den Beruf nie verloren“, lobt Silbereisen die 59-Jährige.

Und: „Mit ihr kann man definitiv Pferde stehlen.“

Auch Barbara Wussow ist von ihrem „Traumschiff“-Kollegen begeistert: „Ich bin dankbar für die wunderschönen Dreharbeiten in Marokko! Dankbar für liebe Kollegen, wie Florian Silbereisen, mit denen ich dort zusammenarbeiten durfte.“

Trotz der harmonischen Zusammenarbeit wird Florian Silbereisen „Das Traumschiff“ am Ostersonntag alleine vor dem Fernseher verfolgen. „Ich habe ja die erste Folge allein geschaut, weil ich so aufgeregt war. Da ich sehr abergläubisch bin, werde ich wieder im Bademantel alleine schauen.“, verrät er „Bild“.

Die „Traumschiff“-Folge „Marokko“ kannst du am Ostersonntag, 12. April um 20.15 Uhr im ZDF sehen.