Florian Silbereisen: Coronavirus-Schock für den Schlagerstar

Traurige Nachrichten für die Fans von Florian Silbereisen. Der MDR hat die „Schlagerlovestory - Die total verliebte Frühlingsshow“ abgesagt.

Der Sender teilte mit, dass die Show von Florian Silbereisen „aufgrund des sich in Deutschland verbreitenden Coronavirus“ verschoben wird.

Florian Silbereisen: Show abgesagt – „Haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen“

Eigentlich sollte die „Schlagerlovestory“ mit Florian Silbereisen am 14. März in der Messehalle in Halle (Saale) stattfinden. Doch daraus wird jetzt nichts. Das Coronavirus macht dem Schlagerstar und allen Fans einen Strich durch die Rechnung.

Florian Silbereisen kann es nicht fassen: Das Coronavirus sorgt dafür, dass seine Show verschoben werden muss. Foto: imago images

MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi erklärte: „Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen. Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen.“

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefanbach (Bayern) geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

------------------------------

Und sagt weiter: „Die vom Robert Koch Institut herausgegebenen Handlungsempfehlungen für Massenveranstaltungen können wir so kurzfristig nicht umsetzen. Aus diesem Grund ist in der augenblicklichen Situation eine Verschiebung der Veranstaltung unserer Meinung nach die einzig richtige Entscheidung.“

Die Frühlingsshow mit Florian Silbereisen sollte eigentlich auch live in der ARD ausgestrahlt werden. „Wir werden jetzt alles daransetzen, im Sommer eine große Schlagerparty mit Florian Silbereisen in der Messe in Halle für DAS ERSTE zu produzieren“, so Jacobi.

-------------

Neuer Termin steht schon fest

Ein neuer Termin für „Schlagerlovestory - Die total verliebte Frühlingsshow“ ist auch schon bekannt. Die Veranstaltung soll am 06.06.2020 in Halle (Saale) nachgeholt werden.

Außerdem können die Fans beruhigt sein - bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. (fs)