Florian Silbereisen: Hochzeit live in Sendung – jetzt kommt raus, dass ...

Am Samstag ist es so weit! Florian Silbereisen präsentiert die „Schlagerlovestory 2020“ in der ARD.

Eigentlich hätte die große TV-Show schon längst stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste sie vorerst abgesagt werden, schließlich gab der Veranstalter bekannt, sie auf das kommende Jahr zu verschieben. Dennoch findet eine Ersatzshow mit Florian Silbereisen und zahlreichen Schlagerstars statt - allerdings ohne Publikum.

Florian Silbereisen: Hochzeit in seiner Show

Etwas Besonderes wird die TV-Show dennoch: Denn Stefan Mross und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack wollen sich live im Fernsehen das Ja-Wort geben! Schon die Verlobung im vergangenen Jahr erfolgte Ende November beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“, das ebenfalls Mross' guter Freund Florian Silbereisen präsentierte.

+++ Florian Silbereisen gesteht öffentlich: „Du hast für mich...“ +++

Stefan Mross hielt auf der Bühne um die Hand seiner Freundin Anna-Carina an. Foto: imago images / Christian Schroedter

--------

Das sind die Gäste bei der „Schlagerlovestory 2020“:

Ben Zucker

Andrea Berg

Roland Kaiser

Thomas Anders

Giovanni Zarrella

Howard Carpendale

Beatrice Egli

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Ramon Roselly

DJ Ötzi

Marianne Rosenberg

Semino Rossi

--------

+++ „Immer wieder sonntags“: Fans irritiert – ARD wirft Show aus dem Programm +++

Deshalb heiratet Stefan Mross im TV

Nun am Samstag also die Hochzeit. Der „Bild“ erklärt Stefan Mross, wieso sich das Paar für die Live-Hochzeit im TV entschieden hat. Er sagt: „Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten.“

+++ Tagesschau: Judith Rakers auf Langeoog – plötzlich steht ER vor ihr +++

Ein Kleid hat die Braut auch schon - und so viel sei schon einmal verraten - sie heiratet traditionell in Weiß. Ihr künftiger Ehemann hat es noch nicht zu Gesicht bekommen, es soll eine Überraschung werden. Anna-Carina Woitschack zur „Bild“: „Mein weißes Hochzeitskleid habe ich mir bei einem Brautausstatter in Freiburg im Breisgau ausgesucht, aber das bekommt Stefan erst am Samstag zu sehen.“

Wie wird das Brautkleid von Anna-Carina Woitschack aussehen? (Archivbild) Foto: imago images / POP-EYE

---------------

Weitere Themen:

Frühstücksfernsehen (Sat.1): Vanessa Blumhagen auf dem Weg ins Studio – plötzlich bietet sich den Fans DIESER Anblick

Kate Middleton: Insider packt aus – Prinz William wird sie...

Evelyn Burdecki mit besorgniserregender Ansage: „Ich kann nicht mehr!“

---------------

Florian Silbereisen wird Trauzeuge

Wie praktisch, dass der Trauzeuge ohnehin bei der Show dabei sein wird - es ist Moderator Florian Silbereisen höchstpersönlich. Für die Zeremonie ist eine Standesbeamtin aus Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) dabei - nach der Show müssen die Neuvermählten Stefan Mross und seine Anna-Carina von Leipzig aus nach Halle fahren, um die notwendige Unterschrift zu leisten.

+++ Tagesschau: Linda Zervakis mit klarer Ansage – „Habe lange überlegt, wie ich es euch sage...“ +++

Im Herbst soll dann auch noch kirchlich in Bayern geheiratet werden.

Die „Schlagerlovestory 2020“ inklusive Live-Hochzeit kommt am Samstag, 6. Juni, um 20.15 Uhr in der ARD.