Florian Silbereisen: Fans gehen auf die Barrikaden – „Hoffe, daran ändert sich was“

Ohje, das sieht aber gar nicht gut aus für Florian Silbereisen...

Der Schlagersänger feiert am Freitag sein großes „Schlagerlagerfeuer“ im MDR, doch die Fans von Florian Silbereisen sind alles andere als begeistert. Auf dem Facebook-Profil von Florian Silbereisen häufen sich kritische Kommentare seiner sonst so loyalen Fans.

Florian Silbereisen lädt ein zum „Schlagerlagerfeuer“

Florian Silbereisen macht „Urlaub in der Heimat“. Mit diesen Worten begrüßt der Moderator zumindest das TV-Publikum zu seinem „Schlagerlagerfeuer“. Der Ex von Helene Fischer freut sich riesig über seine prominenten Gäste. Doch damit scheint Florian Silbereisen allein zu sein...

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Passau geboren

Von 2008 bis 2018 war er mit Helene Fischer liiert

Florian Silbereisen spielt seit seiner Kindheit das Akkordeon

Im Jahr 2015 gründete der Musiker das Schlager-Trio Klubbb3

Zahlreiche User bei Facebook machen ihrem Ärger Luft: „Gibt es nur noch diese Stars? Wird langweilig, Florian Silbereisen, werde es bestimmt nicht sehen, ziehe einen spannenden Krimi vor“, lautet ein Kommentar unter der fröhlichen Ankündigung vom Schlagersänger höchstpersönlich.

Florian Silbereisen steht in der Kritik: Immer dasselbe...

„Ich mag die Sendungen sehr, nur schade, dass schon wieder die gleichen Interpreten vermutlich mit wieder den gleichen Songs da sind. Ich hoffe, daran ändert sich bald etwas“, kritisiert eine weitere Person.

Florian Silbereisen. Foto: Imago Images

Schon in den vergangenen Wochen begrüßte Florian Silbereisen bei seinen Musikshows – darunter „die große Seeparty in Österreich“ – Sänger wie Jürgen Drews, Ramon Roselly, Semino Rossi & Co..

„Viele Fans sehen das so...“

„Viele Fans sehen das so, haben leider nicht den Mut dies zu äußern und schauen sich andere Sendungen an“, lautet das harte Urteil eines eigentlichen Florian Silbereisen-Fans. Autsch! Da muss sich der 39-Jährige aber schnell etwas Neues einfallen lassen.

Schon bei seiner Liveshow in Tirol hätte es sich Florian Silbereisen beinahe mit seinen Fans verscherzt. Mehr dazu hier >>>