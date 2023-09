Florian Silbereisen zeigt „Schlagerchance“ – Fans überrascht! „Jetzt weiß ich, woher ich den kenne“

Wer von der großen Schlager-Bühne träumt, für den ist diese Show wohl ein Muss: „Die Schlagerchance 2023“. Florian Silbereisen gibt in dieser Sendung Newcomern die Möglichkeit, mit ihrem Talent zu überzeugen und sich einen Platz beim „Schlagerboom“ zu sichern.

Das Rennen macht am Ende Daniel Muñoz. Einer, für den die großen Bühnen gar nicht so unbekannt sind.

Florian Silbereisen sucht Newcomer

Das Prinzip der Show ist simpel: Vier Newcomer treten gegeneinander an, jeder von ihnen bekommt einen prominenten Paten an seine Seite gestellt. Doch am Ende kann nur einer gewinnen und sich einen Platz auf der Bühne des „Schlagerbooms“ zu sichern. In diesem Jahr ist das Daniel Muñoz.

Und bei dem ein oder anderen dürfte dieser Name noch eine blasse Erinnerung hervorholen. Denn der Pforzheimer ist kein Newcomer im klassischen Sinne. Das fiel auch einigen Zuschauern auf. „Jetzt weiß ich, woher ich den jungen Mann kenne“, schreibt beispielsweise eine Frau in den Kommentaren auf Florian Silbereisens Instagram-Seite.

Mehrere Newcomer sind in der Show „Die Schlagerchance in Leipzig 2023“ gegeneinander angetreten und haben um einen Platz beim „Schlagerboom“ gekämpft. Foto: MDR/Jürgens TV/Beckmann

Der Sieger ist kein Unbekannter

Denn der Sänger hat schon einiges an Bühnenerfahrung gesammelt. 2006. In der RTL-Castingshow DSDS. Und er kam sogar recht weit, trat auch in vier Motto-Shows vor einem Millionenpublikum vor den TV-Bildschirmen auf. Doch die damalige „Big Band“-Mottoshow sollte ihm zum Verhängnis werden. Mit seiner Version von „Quando, Quando, Quando“ konnte er nicht überzeugen – weder bei der Jury noch bei den Zuschauern.

Doch seinen Traum von der Musik deshalb aufgeben? Das wollte Daniel Muñoz offenbar nicht. Und so fand er sich in Florian Silbereisens Show wieder und überzeugte dabei auf ganzer Linie. Für ihn geht es also zum großen „Schlagerboom“. Sein Glück so richtig fassen kann er übrigens nicht, wie er in einem Interview mit dem „MDR“ kurz nach seinem Sieg sagt: „Ich war echt der Meinung, ich werde einen anderen Namen sehen im Umschlag, die ganzen Teilnehmer waren alle super.“