Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen: „Das Warten hat ein Ende“

Nach dem „Schlagerbooom“ ist vor den „Schlagerchampions“ – die Fans von Florian Silbereisen können sich dieser Wochen nun wirklich nicht über zu wenig Sendezeit ihres Lieblingsmoderators beschweren. Erst das „Adventsfest der 100.000 Lichter“, dann Silbereisens Gastauftritt bei Helene Fischer, der Silvester-„Schlagerbooom“, zweimal „Traumschiff“ … Florian Silbereisen ist im deutschen Fernsehen derzeit nahezu omnipräsent.

Und auch am Samstag (11. Januar 2025) ist der Deutschen liebster Schlagermoderator wieder im Fernsehen. In der ARD präsentiert Florian Silbereisen „Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ live aus dem Velodrom in Berlin.

Florian Silbereisen feiert die „Schlagerchampions“

Via Instagram ließ Silbereisen schon mal die Bombe platzen. „Das Warten hat ein Ende“, schreibt der 43-Jährige und verrät dann, auf wen sich die Fans vor Ort und die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Geräten am Samstag freuen dürfen. Unter anderem dabei sind nämlich Stars wie Andrea Berg, Matthias Reim, Maite Kelly, Roland Kaiser, Vanessa Mai, Andreas Gabalier, Sarah Engels, Howard Carpendale, Michelle, Frank Schöbel, Thomas Anders und Kerstin Ott.

Na, da sind wir ja schonmal gespannt. Die Fans jedenfalls freuen sich schon riesig auf die nächste Sendung mit ihrem Flori. „Florian wir sehen uns … freuen uns schon sehr darauf “, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Das neue Jahr beginnt wie das vergangene endete, mit einer tollen Flori-Show. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder live in Berlin dabei zu sein.“ Und eine Dritte jubelt: „Freue mich schon so mega riesig. Bin live vorm Fernseher dabei.“

Und wer noch zu Silbereisen in die Halle will, noch gibt es die Chance. In gleich mehreren Preis-Kategorien sind bei „Eventim“ noch Tickets für die Show am Samstag erhältlich. Kostenpunkt: Ab 89,50 Euro.