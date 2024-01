Florian Silbereisen: Experte spricht Klartext – „So funktioniert das Geschäft eben“

Wenn die Uhr am Samstagabend (13. Januar 2024) 20.15 Uhr schlägt, dann schlägt auch wieder seine Zeit: die des Florian Silbereisen. Mit seiner ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ wird der „Traumschiff“-Kapitän wieder Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken.

Millionen werden sehen, wie Helene Fischer auf der Bühne steht, Millionen freuen sich auf den Auftritt von Andrea Berg, Millionen dürfen Florian Silbereisen und Beatrice Egli dabei beobachten, wie sie zum Song „Das wissen nur wir“ zum Schein miteinander flirten.

Medienexperte über Bühnenshow von Florian Silbereisen und Beatrice Egli

Eine Aktion, die in den sozialen Medien schon rauf- und runterdiskutiert wurde und bei einigen Fans mittlerweile sogar auf Ablehnung stößt. Dabei seien solche Aktionen ganz normal, wie Medien-Experte Professor Dr. Jo Groebel dem Portal „Schlager.de“ erklärt.

„Ein bisschen die Dinge offen lassen, macht es ja spannend. Da leben Florian Silbereisen und Beatrice Egli, da leben die Medien von. So funktioniert das Geschäft eben“, erklärt der Experte.

„Die meisten Menschen sind ja heute nicht mehr so naiv“

Zudem, so Groebel, seien die Menschen ja auch nicht dumm. „Die meisten Menschen sind ja heute nicht mehr so naiv, auch die, die eine gewisse Schlager-Nähe haben, dass sie nicht mehr unterscheiden können zwischen Realität und Show. Der Schlager zeichnet sich ja eher dadurch aus, dass man aus der Wirklichkeit aussteigt. Das ist so wie beim Film: Die Menschen wissen, dass die Darsteller nicht identisch mit ihren Rollen sind. Ein Professor Brinkmann aus der ‚Schwarzwaldklinik‘ kriegte damals, in den 80er Jahren, wirklich noch Anfragen, ob er helfen könne. Die Menschen haben sich aber weiterentwickelt, können sehr wohl zwischen Fiktion und gewünschter Wirklichkeit unterscheiden. Es kommt noch etwas hinzu: Personen wie Florian Silbereisen sind so massiv medial präsent. Also müsste mit den Zusatzinformationen über den Liebesstatus beispielsweise fast jeder wissen, wie es um die Dinge steht“, so der Branchenkenner.

