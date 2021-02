Florian Silbereisen: Überraschende Nachricht für den Schlagerstar – DAS gab es noch nie

Das Jahr 2021 hat sich Florian Silbereisen mit Sicherheit anders vorgestellt. Eigentlich wollte er schon im Januar die jährlichen „Schlagerchampions“ präsentieren, doch wegen der anhaltenden Pandemie muss die beliebte Show verschoben werden.

Umso überraschender ist der Erfolg, den Florian Silbereisen Anfang Februar verzeichnen kann.

Florian Silbereisen feiert „Schlagerchampions“-Erfolg – noch vor Ausstrahlung

Die ARD-„Schlagerchampions“ sind das absolute Highlight für alle Schlagerfans. Seit einigen Jahren präsentiert Florian Silbereisen die beliebte Preisverleihung, in der bereits Größen wie Roland Kaiser, Helene Fischer oder Marianne Rosenberg aufgetreten sind.

Nach einem turbulenten Pandemie-Jahr, in dem unzählige Konzerte und Sendungen abgesagt oder in kleinem Kreis produziert werden mussten, hatten sich die Fans also schon sehr auf die „Schlagerchampions 2021“ gefreut.

----------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

----------------------------------------

Ganz müssen sie aber wohl nicht auf das TV-Event verzichten. Der aktuelle Stand ist, dass die Sendung am 27. Februar nachgeholt wird.

Florian Silbereisen schafft es auch ohne seine Schlagerchampions-Sendung an die Spitze der Charts. Foto: imago images

Nun kommt die Überraschung: Schon vor der Ausstrahlung der „Schlagerchampions“ landet der Sampler zur Show auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Compilation Charts, wie „Schlager.de“ berichtet.

----------------------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: ER war sein großes Vorbild – DARUM gab es trotzdem die große Typänderung

Florian Silbereisen teilt persönliches Foto – der Hintergrund sollte eigentlich geheim bleiben

Florian Silbereisen: Dicker Fehler – hat er das wirklich SO gewollt?

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Florian Silbereisen: DAS gab es noch nie!

Dass Florian Silbereisen mit seinen „Schlagerchampions“-Gästen die Charts stürmt, ist keine Neuheit. In den Jahren 2017, 2019 und 2020 wurden die CDs zur Sendung sogar mit Edelmetall ausgezeichnet.

Florian Silbereisen landet schon vor der Ausstrahlung seiner Show auf Platz 1. Foto: imago images

Jedoch war die Show für gewöhnlich VOR der Veröffentlichung der Platte zu sehen. In diesem Jahr ist es jedoch anders. Schon jetzt können sich Fans die Songs der „Schlagerchampions“ anhören und bekommen hoffentlich am 27. Februar auch die dazugehörigen Auftritte zu sehen.

Auch als Schauspieler macht Florian Silbereisen eine gute Figur. Was seine „Traumschiff“-Kollegin Motsi Mabuse über den TV-Star zu sagen hatte, liest du hier.