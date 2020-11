Florian Silbereisen: Jetzt ist es raus! DIESE Frage beschäftigt die Fans schon lange

Es gibt sie bei jeder TV-Show von Florian Silbereisen: Die Lästereien im Netz, dass die Künstler nicht live singen, die Witze über Musiker, die ihr Playback nicht ganz getroffen haben, die Häme für kleine Patzer in der Tontechnik.

Doch warum ist das eigentlich so? Also nicht, warum bei TV-Shows wie denen von Florian Silbereisen gelästert wird, sondern warum wird im TV so häufig Playback gesungen?

Florian Silbereisen: Warum gibt es in seinen TV-Shows Playback?

Das Portal „Schlager.de“ hat sich mal auf die Recherche begeben und von einem TV-Produzenten eine Antwort bekommen. Der Hauptgrund für das Playback, so das Portal, sei die hohe Gästeanzahl in den Shows. Diese mache es unmöglich, die erforderliche Technik auf jeden einzelnen Künstler einzustellen.

Logisch, wer schon mal auf einem Festival war, weiß, wie lange es dauert, bis die Bühne nach einem Act für den Nachfolgenden umgebaut ist.

Florian Silbereisen: Musik soll zur Show passen

Florian Silbereisen beim Schlagerboom im vergangenen Jahr. Foto: imago images / Christian Schroedter

Zudem habe das Playback den Vorteil, dass man die oft aufwendigen Bühneninszenierungen perfekt abstimmen könne. Schließlich ist es nicht gerade förderlich, wenn beispielsweise Pyrotechnik zu früh in die Luft geschossen wird, so „Schlager.de“.

Ein weiterer Punkt sei, dass die Künstler in den TV-Shows von Florian Silbereisen und Co. häufig ihre neuesten Hits vorstellen und diese möglichst genauso klingen sollen wie auf den jeweiligen Alben der Musiker.