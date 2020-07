Florian Silbereisen: Peinliche Panne bei „Schlager, Stars und Sterne“ – bei Semino Rossi...

Er wurde schon schmerzlich von den Fans vermisst: Florian Silbereisen kehrte am Samstagabend mit seiner Show „Schlager, Stars und Sterne“ zurück auf die Bühne und die TV-Bildschirme.

Dafür begrüßte Florian Silbereisen die Fans live aus den Kitzbüheler Alpen – und wie das bei einer Live-Sendung so ist, geht auch mal etwas schief.

Florian Silbereisen: Spektakulärer Auftritt bei „Schlager, Stars und Sterne“ – dann kommt es zu peinlicher Panne

Florian Silbereisen hat die Live-Show in der ARD mit einem echten Spektakel eröffnet. Der Moderator begrüßte die Fans mit einem Flug im Hubschrauber über den Kitzbüheler Alpen. Den Startschuss gab Florian Silbereisen mit einem Feuerwerk und der Sängerin Beatrice Egli.

Währenddessen die sang, landete der Schlagerstar, sprang aus dem Helikopter und auf ein MotoCross-Rad. Ab ging es zur großen Bühne am See, dabei ertönte: „Eins kann mir keiner“.

Doch nach knapp einer halben Stunde dann plötzlich der Schock. Kurz vor dem Auftritt des Argentiniers Semino Rossi gab es plötzlich Probleme mit dem Sound. Die Beschallungsanlage funktionierte nicht richtig – erst hörten die Zuschauer schon die ersten Sekunden des Playbacks, dann den Applaus des Publikums. Schnell schwenkte die Kamera weg, zeigte Luftaufnahmen.

„Jetzt haben wir ein erstes technisches Problem“, stellte Gastgeber Silbereisen fest. „Hallo, Hallo? Kann man mich hören? In der Natur ist es nicht so einfach. Es geht schon mal gut los. Aber live ist live“, so der Schlagerstar peinlich berührt.

Florian Silbereisen bei „Schlager, Stars und Sterne“ – plötzlich erklingt „Atemlos“

Aber kurz darauf konnte die Show fortgesetzt werden.

Die Partystimmung in den Kitzbüheler Alpen kochte hoch. Plötzlich erklang dann „Atemlos“. Etwa von Helene Fischer? Nein, Helene Fischer war nicht dabei.

Giovanni Zarella performte den Song der Schlager-Königin bei der großen Live-Show - aber auf italienisch. Zum Schluss feierte dann aber auch noch Florian Silbereisen mit und sang den Song seiner Ex-Freundin kurz auf Deutsch.

Florian Silbereisen auf dem Weg zu „Schlager, Stars und Sterne“ – Fans sind neidisch

Um 20.15 Uhr startete am Samstag die große Open-Air-Party „Schlager, Stars und Sterne“ in der ARD live aus den Kitzbüheler Alpen. Florian Silbereisen lädt die Schlager-Fans zu einer großen Feier mit zahlreichen Gästen ein.

Die Gästeliste ist richtig lang: Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, Voxxclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Giovanni Zarrella. Sonja Liebing, Melissa Naschenweng, Die Draufgänger, Jürgen Drews, Nockis, Fantasy, Marina Marx, Eloy de Jong und RockHarmoniX.

Noch nicht bestätigt sind die Auftritte von Beatrice Egli und Marianne Rosenberg. Über Ramon Roselly wird spekuliert. Ebenfalls möglicher Gast ist Inka Bause, die gerade erst ihre neue Single „Weißes Boot“ veröffentlicht hat.

Florian Silbereisen bei seiner letzten Show "Schlager Champions" mit Thomas Anders. Foto: imago images/POP-EYE

Florian Silbereisen auf dem Weg zur Arbeit

Auf Instagram bietet Moderator Florian Silbereisen bereits einmal einen Einblick in seinen Arbeitsweg. Mit der Gondel geht es rauf auf die Kitzbühler Alpen. Dabei spielt der Schlager-Star gemütlich ein Lied auf der Ziehharmonika. „Auf dem Weg zur Arbeit - wunderbar!“, schreibt er dazu.

Im Video sagt er: „So jetzt geht’s zur Arbeit hier in die wunderschönen Alpen der Kitzbühler Berge. Ich fahr jetzt zum ersten Mal hoch zur Arbeit.“ Dann fängt Florian Silbereisen wieder an zu spielen. Im Hintergrund sieht man den unglaublichen Ausblick auf die Berge.

Die Fans sind ganz schön neidisch

Die Fans freuen sich natürlich auf „Schlager, Stars und Sterne“, aber sind auch total neidisch. Hier einige Kommentare:

„Ich möchte auch so einen Arbeitsweg“

„Viel Spaß, so einen Weg zur Arbeit hätte ich auch gern!“

„So einen Arbeitsweg wünscht sich wohl (fast) jeder. Wir freuen uns schon riesig auf Samstag und werden mit Ihnen und allen anderen in Kitzbühel eine fantastische Party feiern. Hoffentlich bekommen wir Ihre Harmonika am Samstag auch zu hören.“

„Oh wie wunderschön. Packen grade noch die letzten Sachen und dann starten wir nach Kirchberg“

„Du hast einen Job, beneidenswert. Ganz viel Spaß in den Bergen!“

Die Fans, die eine der wenigen Karten ergattert haben, erwartet am Samstag ebenfalls der schöne Weg rauf zu den Bergen. Der Veranstalter hat ermöglicht, dass Zuschauer unter Berücksichtigung der Hygiene-Regeln, dabei sein können. Mehr dazu liest du hier >>>