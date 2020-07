Florian Silbereisen: Tolle Nachrichten für die Fans – der Schlagerstar hat endlich...

Tolle Neuigkeiten für Florian Silbereisen und seine Fans!

Der Schlagerstar geht am 25. Juli mit seiner neuen Show an den Start. Bei „Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich“ kann sich Florian Silbereisen über eine Rückkehr freuen

.

Das ist Florian Silbereisen Das ist Florian Silbereisen

Florian Silbereisen: „Schlager, Stars & Sterne“ – die Show findet mit …

Für Florian Silbereisen geht es bald hoch hinauf. Der Schlagerstar sendet am 25. Juli die Show „Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich“ live aus den Kitzbüheler Alpen.

Die Gästeliste kann sich sehen lassen. Florian Silbereisen begrüßt Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, Voxxclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Giovanni Zarrella und viele weitere Stars.

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik" in der ARD

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennte sich das Paar

------------------------------

Doch das sind nicht die einzigen Gäste: Florian Silbereisen hat endlich seine Fans wieder! Die Show in Kitzbühel findet mit Zuschauern statt, wie die ARD auf Anfrage von „spot on news“ bestätigte. Dabei würden selbstverständlich alle Corona-Abstandsregeln eingehalten.

Duettpartner Thomas Anders steht auch auf der Gästeliste. Foto: imago images/POP-EYE

+++ Florian Silbereisen: Geheimnis gelüftet! Jetzt kommt raus, dass der Sänger ... +++

Zuschauer sind zurück! Das müssen sie beachten

Der Mund-Nasen-Schutz muss vom Parkplatz bis zum Sitzplatz getragen werden. Auch zu Toilettengängen oder an der Imbissbude ist eine Maske Pflicht. Hier die weiteren Regeln vom Veranstalter:

festes Schuhwerk

passende Outdoor-Bekleidung ( Regen, Kälte usw. )

Mund-Nasenschutz vom Parkplatz bis zu Ihrem zugewiesenen Sitzplatz ( beim Anstellen, in der Gondel, auf dem Weg zum Veranstaltugnsgelände)

Mund-Nasenschutz während der Veranstaltung beim Besuch der sanitären Einrichtungen sowie der Verpflegungsstationen

unnötige Kontakte vermeiden

der Mindestabstand von einem Meter ist zwingend einzuhalten

Während der Show, solange Sie auf Ihrem zugewiesenen Platz bleiben herrscht keine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasenschutzes

Beachten Sie die entsprechende Ausschilderung zu Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

Die Fans haben gleich zwei Mal die Möglichkeit ihre Stars live zu sehen. Bei „ticketorganizer.at“ gibt es die Tickets für das Event am See Ehrenbachhöhe. Am 24.07 findet bereits eine Generalprobe mit Zuschauern statt, am nächsten Tag begrüßt Florian Silbereisen auch live die Zuschauer vor den Fernsehgeräten. (fs)

------------------------------

Mehr News zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: Nun wird klar, der Sänger ist in Wahrheit gar nicht …

Florian Silbereisen: Krasse Änderung bei ZDF-Dreh mit Traumschiff! „Es ist das erste Mal, dass ...“

Florian Silbereisen: Schock für Traumschiff-Fans – Schauspielkollege plaudert aus, dass...

------------------------------

Die Show „Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich“ läuft am 25. Juli um 20.15 in der ARD.