Florian Silbereisen: Schlechte Nachrichten für Schlagerstar! DIESE beliebte Sendung ist in der Schwebe

Keine guten Nachrichten für Florian Silbereisen! Auch der Schlagerstar spürt die Coronakrise.

Derzeit stehen viele Künstler gerade vor großen Herausforderungen. Veranstaltungen mit Zuschauer sind nicht möglich – auch nicht für Schlagerstar Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen muss zittern – „Schlagerbooom“ 2020 in Gefahr

Nun wurde bekannt, dass die Bundesregierung eine Maßnahme zur Bewältigung der Corona-Krise ausweiten will – und von der wäre Florian Silbereisen direkt betroffen.

Seit dieser Woche ist mehr oder weniger klar: Das Verbot von Großveranstaltungen wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge verlängert. Bislang galt die Maßnahme erst bis 31. August. Jetzt will die Bundesregierung beschließen, dass dieses Verbot bis mindestens Ende Oktober ausgeweitet werden soll.

Das könnte ernsthafte Konsequenzen für Florian Silbereisen haben. Denn damit ist seine traditionelle Veranstaltung der „Schlagerbooom“ in Gefahr. Das Meet and Greet der Schlager-Elite findet in der Regel im Oktober/November statt.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Rund 10.000 Zuschauer empfängt Moderator Florian Silbereisen dann immer in der Dortmunder Westfalenhalle. Doch aufgrund der neusten Entwicklung scheint ein Event mit so vielen Zuschauern kaum denkbar. Florian Silbereisen muss den „Schlagerboom“ also wohl canceln.

Neue Schlager-Show in der ARD

Ganz absagen wird Florian Silbereisen den „Schlagerboom“ aber wohl nicht. Der 38-Jährige ließ sich schon für die „Schlagerloverstory 2020“ etwas einfallen. Auch ohne Zuschauer schalteten ganze fünf Millionen Zuschauer von zuhause ein.

Florian Silbereisen zurück im Fernsehen

Am 25. Juli kommt Florian Silbereisen auch mit einer neuen Show ins Fernsehen. Dann geht in der ARD die Sendung „Schlager, Stars und Sterne – die Sommerparty“ an den Start.

Auch wenn die Fans ihren Florian nicht live sehen können, der Schlagerstar lässt sich mit Sicherheit etwas einfallen.

Florian Silbereisen liefert bewegendes Geständnis

Erst vor Kurzem machte Florian Silbereisen ein unerwartetes und besonderes Liebesgeständnis bei Facebook - wenn auch anders, als erwartet. Hier alle Infos>>>

Sorge um Auftritte, musikalisch läuft es aber trotzdem

Noch etwas sorgt derzeit bei Silbereisen für Grund zur Freude. Musikalisch läuft es beim Ex von Helene Fischer nämlich bestens. >>> Hier liest du mehr. (fs)