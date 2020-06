Florian Silbereisen: Irrer Auftritt im „Frühstücksfernsehen“ – er muss ernsthaft ...

View this post on Instagram

Guten Morgen - na, schon wach? Normalerweise melde ich mich ja nie so früh, aber heute dürfen Thomas und ich beim SAT.1-Frühstücksfernsehen dabei sein. Wir freuen uns schon auf Marlene und Daniel. Ab jetzt also spätestens einschalten! 😉 #GutenMorgen #ThomasAnders #sat1frühstücksfernsehen #morgenstundhatgoldimmund #DASALBUM #versuchsnochmalmitmir