Florian Silbereisen mit ehrlichen Worten – „Endlich ...“

Auch für Florian Silbereisen muss die Absage seiner diesjährigen Tournee aufgrund der Coronakrise ein herber Schlag gewesen sein. Schließlich hatte er sich darauf bereits inständig vorbereitet, alle Termine darauf ausgerichtet.

Jetzt allerdings gibt es Neuigkeiten vom Schlagerstar, die seine Fans für den Ausfall seiner Bühnenauftritte vertrösten dürften.

Florian Silbereisen: Gleich vier neue Tour-Termine

Bereits vor ein paar Tagen wurde es von Semmel Concerts schon groß angekündigt, nun meldet sich Florian Silbereisen aber noch mal persönlich zu Wort – und lässt seine treuen Fans über Facebook wissen:

„Verschoben ist nicht aufgehoben! Endlich stehen die neuen Tourneedaten fest! Wir holen nächstes Jahr nicht nur die Termine 2020 nach – es wird auch VIER NEUE geben!“

Florian Silbereisen hat eine Überraschung. Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Eine Überraschung! Denn die Städte Dortmund, Krefeld, Oldenburg und Magdeburg standen im Rahmen seiner Tour „Das große Schlagerfest XXL“ für 2020 gar nicht auf dem Plan. Im kommenden Jahr nun schon.

Seine Anhänger rasten aus:

„Hallöle wir freuen uns auf das nächste Jahr. Super,dass es nicht ersatzlos gestrichen wurde.“

„Ich freue mich auch schon riesig auf's nächste Jahr!“

„Da können wir uns freuen im nächsten Jahr 2021“

„Und die Vorfreude ist immer noch riesig“

Florian Silbereisen: ZDF macht große Ankündigung

Ganz verzichten müssen seine Fans in diesem Jahr aber nicht auf Florian Silbereisen. Nicht nur hat er gerade erst die neue Single „Versuch's nochmal mit mir“ in Zusammenarbeit mit Thomas Anders rausgebracht, auch wurde diese Woche vom ZDF bestätigt, dass die kurzzeitig unterbrochenen „Traumschiff“-Dreharbeiten für die diesjährige Weihnachtsfolge nun weitergehen. Damit steht fest: Florian Silbereisen sticht also definitiv wieder als Kapitän in See. Alle genauen Infos dazu findest du hier >>>

Florian Silbereisen: Alle Tour-Termine 2021:

22.4. Krefeld, Yayla Arena

23.4.Hamburg, Barclaycard Arena

24.4. Berlin, Mercedes-Benz-Arena

26.4. Regensburg, Donau-Arena

27.4. Bamberg, Brose Arena

28.4. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

30.4. Magdeburg, Getec Arena

1.5. Braunschwieg, Volkswagen Halle

2.5. Erfurt, Messehalle

7.5. Dortmund, Westfalenhalle

8.5. Bremen, ÖVB-Arena

9.5. Oldenburg, EWE-Arena

19.5. Kiel, Sparkassen-Arena

20.5. Hannover, Zag Arena

21.5. Köln, Lanxess Arena

22.5. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

Dann kann „Das große Schlagerfest XXL“ ja kommen!