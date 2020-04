Er hat das geschafft, wovon viele Social-Media-Fans jahrelang träumen. Florian Silbereisen ist innerhalb von nur drei Wochen zum echten Instagram-Star geworden. Dabei hat die Sache einen Haken.

Jetzt hat Schlagerstar Florian Silbereisen eine Botschaft an seine Fans.

Florian Silbereisen wird zum Instagram-Star

Entspannt vor dem Fernseher auf der Couch liegend – kurz nach der Generalprobe vor der ersten DSDS-Liveshow. So sah der erste Post des Sängers vor rund drei Wochen aus.

Seine Fans waren aus dem Häuschen, konnten nicht glauben, dass Florian Silbereisen unter die Instagramer gegangen ist. Aber: Der „Traumschiff“-Kapitän zeigte sich bislang eher verhalten auf seinem Kanal, ging nur kurz vor oder nach DSDS-Ausstrahlungstagen an Bord.

Umso überraschender jetzt seine steigende Followerzahl: Florian Silbereisen hat in nur drei Wochen und mit verhältnismäßig wenig Posts die 100.000-Followermarke geknackt.

Florian Silbereisen mit deutlichen Worten – Helene Fischer muss sich in Acht nehmen

Florian Silbereisen bedankt sich bei seinen Fans. Foto: Instagram/ Florian Silbereisen

Zur Feier des Tages meldet sich der Ex von Helene Fischer jetzt in seiner Instastory: „Wow, in so kurzer Zeit sind wir jetzt schon über 100.000. Ich freue mich, danke!“ Und das, obwohl das DSDS-Finale schon sechs Tage her ist, sein letztes Instagram-Lebenszeichen fünf Tage.

Immerhin: Seine Fans scheinen ihm das nicht übel zu nehmen. Und wer weiß, vielleicht gibt es zu Ostern dann wieder mehr von Influencer Florian Silbereisen auf Instagram zu sehen. Dann sticht er ja wieder als Max Parger mit Kapitänsmütze beim ZDF-„Traumschiff“ in See.

Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

An Ostern 2020 wird er das nächste Mal als Kapitän zu sehen sein

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Nur eine sollte sich vor Neu-Instagram-Star Flori in Acht nehmen: seine Ex Helene Fischer. Denn sollte sich seine Followerzahl weiter so schnell potenzieren, hat er die Schlagerqueen mit ihren 735.000 Fans schon bald eingeholt.