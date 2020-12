Florian Silbereisen: Vorfreude auf die Weihnachtsshow – Dämpfer bei den Fans

Am Freitagabend präsentiert Florian Silbereisen eine Schlagershow im MDR. Er hatte bereits angekündigt, wie aufgeregt er sei. Die Sendung dreht sich rund um das anstehende Weihnachtsfest.

In der Sendung „Silbereisen & Co: Wir freuen uns auf Weihnachten!“ wird Florian Silbereisen von prominenten Gästen aus der Schlagerwelt begleitet. Die Fans sind begeistert und freuen sich auf das Format – allerdings werden auch Zweifel geäußert.

Am Freitagabend startet Florian Silbereisens Weihnachtsshow im MDR. Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Florian Silbereisen: Vorfreude auf neue Show

„Am Freitagabend präsentieren wir Euch im MDR die schönsten Ideen und Lieder für eine schöne Weihnachtszeit zu Hause in einer ganz neuen Schlagershow: SILBEREISEN & CO: WIR FREUEN UNS AUF WEIHNACHTEN! Ihr könnt von Anfang an mitmachen und Spaß haben! Morgen verraten wir Euch mehr dazu“, postet der Sänger unter seinem neuen Beitrag auf Instagram.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Auf dem Bild posiert Silbereisen unter dem Schild für die Show. Er sei begeistert und fragt seine Fans, ob sie sich auch schon auf Weihnachten freuen.

Die Fans freuen sich schon auf Ross Antony, der ebenfalls in der Schlagershow auftreten wird. Foto: imago images / POP-EYE

In der Kommentarspalte freuen sich die Schlager-Fans allerdings vor allem auf die Sendung am Freitagabend. „Ich freue mich auch, endlich mal weg von den Alltagssorgen“ , schreibt eine Nutzerin. Auch eine andere Frau ist begeistert: „Freue mich schon riesig darauf.“

Bei den ganzen Bekundungen der Vorfreude fällt allerdings ein Kommentar besonders auf. Ein Fan scheint sich nicht so richtig auf Silbereisens Show zu freuen. Sie habe gemischte Gefühle, schreibt die Frau: „In diesem Jahr ist alles anders.“

Vielleicht hellt sich ihre Stimmung auf. Bei der Schlagershow wird Florian Silbereisen nämlich unter anderem von Ross Antony und Thomas Anders unterstützt. (neb)