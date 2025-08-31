Florian Silbereisen: Nach der „Maus-Show“ macht die Nachricht die Runde

Es war sein großer Abend: Am Samstag (30. August) moderierte Florian Silbereisen zum ersten Mal „Die große Maus-Show“ im Ersten. Er vertrat dabei seine Kollegin Esther Sedlaczek, die aktuell eine Babypause macht.

Zur besten Sendezeit begrüßte Florian Silbereisen das Publikum im Studio und in den heimischen Wohnzimmern. Doch konnte er die Zuschauer als temporärer Moderator überzeugen? Am Tag nach Ausstrahlung von „Die große Maus-Show“ gibt es die Antwort auf diese Frage.

Florian Silbereisen hat Grund zur Freude

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, waren am Samstagabend insgesamt 2,65 Millionen Menschen bei der „Maus-Show“ dabei. Das sind rund 350.000 Zuschauer mehr als noch bei der letzten Ausgabe mit Moderatorin Esther Sedlaczek. „Mit 14,8 Prozent fiel zudem der Marktanteil beim Gesamtpublikum so hoch aus wie seit 2021 nicht mehr“, schreibt das Branchenmagazin.

+++ auch interessant für dich: Florian Silbereisen feiert Premiere in der ARD – „Keine Sekunde gezögert“ +++

Was an diesem Abend auffällig war: Das Publikum war deutlich älter als bei den vorherigen Ausgaben. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil nur bei 9,1 Prozent. Seit 2019 der wohl schwächste Wert in dieser Zielgruppe. Und es gab noch einen Wermutstropfen an diesem Abend …

Florian Silbereisen hinter ZDF

Der Tagessieg in der Primetime ging nämlich an das ZDF. Der neueste „Erzgebirgskrimi“ konnte sage und schreibe 5,49 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Das entspricht einem Marktanteil von 27,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

+++ auch spannend: Florian Silbereisen wird deutlich: „Eine zweite Chance gibt’s nicht!“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? „Die große Maus-Show“ mit Florian Silbereisen gibt es nach der Ausstrahlung kostenlos in der ARD-Mediathek im Stream.