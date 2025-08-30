Florian Silbereisen feiert Premiere in der ARD – „Keine Sekunde gezögert“

Normalerweise hat Florian Silbereisen seine eigene, gleichnamige Show. Doch jetzt betritt er neues Terrain und feiert Premiere als Moderator in der beliebten Familien- und Quizsendung „Die große Maus-Show.“ Der Grund: Esther Sedlaczek, die sonst durch die Sendung führt, befindet sich in Babypause und Silbereisen springt vertretungsweise ein.

Am Samstagabend (30. August) führt er zusammen mit der Maus durch die Sendung und stellt sich kniffligen Kinderfragen. Doch vor seinem einmaligen Auftritt hat auch ein Profi wie Silbereisen noch Respekt.

Florian Silbereisen gesteht Lampenfieber

Florian Silbereisen freut sich auf seine neue Herausforderung. „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen“, kommentierte er im April die Anfrage. Vor der Premiere hat der Entertainer allerdings auch Lampenfieber, wie er im Gespräch mit der „Gala“ verrät:

„Es ist meine Quiz-Premiere am Samstagabend. Sowas habe ich bisher im Ersten noch nie gemacht. Und es darf nichts schiefgehen. Es gibt keine zweite Chance. Denn ich moderiere ja nur diese einzelne Folge als Schwangerschaftsvertretung für Esther Sedlaczek.“

Florian Silbereisen freut sich auf seine Premiere

Trotz Aufregung ist Silbereisen für die ARD-Show Feuer und Flamme: „Ich freue mich sehr, dass ich jetzt einmal im Leben neben ihr vor der Kamera stehen und die ‚Maus-Show‘ präsentieren darf. Das ist wirklich eine ganz ungewöhnliche Show, bei der niemand so sehr auf die Quoten schielt, umso mehr hoffe ich, dass es dafür noch lange einen Platz im Fernsehprogramm gibt.“

++ auch interessant: Absurde Programm-Planung um Florian Silbereisen: Zuschauer sehen doppelt ++

Neben Annette Frier und Wincent Weiss treten diesmal Motsi Mabuse, Jörg Pilawa, Michael Mittermeier und Andy Borg an. Unterstützt werden sie von der Kultfigur Bernd das Brot. Als Experten werden Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann den Kandidaten zur Seite stehen.

Mehr Nachrichten kannst du hier nachlesen:

„Die große Maus-Show“, bis 2024 noch unter dem Titel „Frag doch mal die Maus“ bekannt, ist eine Quizshow der ARD für Kinder und Erwachsene, die seit 2006 ausgestrahlt wird. In der Sendung löchern viele neugierige Kinder sechs prominente Gäste mit spannenden Fragen.