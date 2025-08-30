Florian Silbereisen wird deutlich: „Eine zweite Chance gibt’s nicht!“

Florian Silbereisen hat im TV schon zahlreiche Stationen durchlaufen. Vom Schlager-Sänger über DSDS-Juror, Traumschiff-Kapitän über Moderator von „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ oder dem „Schlagerboom“. Nach all den Jahren TV-Erfahrung sollte man meinen, dass den 44-Jährigen nichts aus der Ruhe bringen kann.

Doch nun steht Florian Silbereisen vor einer Aufgabe, die ihm offensichtlich wieder die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Denn der Strahlemann steht vor einer neuen Premiere im Deutschen Fernsehen, denn er muss am Samstag (30. August) die hochschwangere Esther Sedlaczek in „Die große Maus-Show“ vertreten.

Florian Silbereisen nervös wie schon lange nicht mehr

Und diese Aufgabe scheint den Moderator mit viel Stolz, aber auch viel Ehrfurcht zu erfüllen. In einem Post auf Instagram schreibt er: „Sowas habe ich bisher im Ersten noch nie gemacht! Es ist meine Quiz-Premiere als Moderator am Samstagabend – und das nur dieses eine Mal!“ Das bedeutet Florian Silbereisen hat nur eine Chance, um beim Publikum einen guten Eindruck zu hinterlassen und Esther Sedlaczek gut zu vertreten.

„Eine zweite Chance gibt’s nicht: Alles muss auf Anhieb an diesem einmaligen Abend klappen! Es darf also nichts schiefgehen!“, ist sich Silbereisen seiner Verantwortung bewusst. In einem weiteren Beitrag posiert der Entertainer mit der Maus und betont seine Begeisterung für die Sendung.

Zwei Glücksbringer für Silbereisen

„Das ist wirklich eine ganz ungewöhnliche Show, bei der niemand so sehr auf die Quoten schielt, umso mehr hoffe ich, dass es dafür noch lange einen Platz im Fernsehprogramm gibt“, schwärmt der 44-Jährige. Damit wirklich nichts schiefgeht, will Silbereisen einen ganz besonderen Glücksbringer tragen: eine rote Unterhose. Und zwar eine ganz besondere, nämlich die, die er von Barbara Schöneberger zu seinem 20-jährigen Samstagabendshow-Jubiläum bekommen hat. Das verriet er im Gespräch mit der „Bild“.

Kurz vor der Ausstrahlung der ARD-Sendung, die am Samstag (30. August) um 20.15 Uhr losgeht, gibt es noch eine gute Nachricht. Denn die Maus-Figur in der Kölner Innenstadt ist seit Freitag (29. August) wieder heile zurück an ihren Platz vor dem 1Live-Studio gekehrt. Ende Juli wurde die Kultfigur durch Brandstiftung schwer beschädigt und musste wieder repariert werden – pünktlich zur „Die große Maus-Show“ ist sie wieder fertig.