Florian Silbereisen lässt Liebes-Bombe platzen – „Wir stecken mitten...“

Bei Schlagerstar Florian Silbereisen geht es derzeit ganz schön romantisch zu. Und so verbreitet er auch in einem seiner neusten Posts bei Instagram ganz viel Liebe!

Zwar plaudert Florian Silbereisen da noch nicht all zu viele Details aus, verspricht seinen Fans aber eines: „Es wird super romantisch".

Doch um was geht es da eigentlich?

Florian Silbereisen verspricht: Es wird super romantisch"

Florian Silbereisen hat eine Überraschung. Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Das verraten sowohl der Fotohintergrund als auch ein Hashtag bei seinem Post. Denn Florian Silbereisen präsentiert am Samstagabend die „Schlagerlovestory 2020"! „Mit dem gesamten FESTE-Team stecken wir mitten in den Vorbereitungen für die nächste große Eurovisionsshow am Samstagabend," verrät der Schlagersänger.

Was genau geplant und vorbereitet wird, verrät er aber nicht. „Streng geheim", heißt es da. Nur so viel: „Es wird super romantisch".

Doch das war es dann auch schon mit den Informationen. Bisher ist nämlich tatsächlich noch nicht allzuviel zu der großen Schlagerlovestory durchgesickert. Nur so viel steht im Hinblick auf die Live-Show am Samstagabend aus Halle fest: Es wird geheiratet!

Stefan Mross und Anna-Carina-Woitschak wollen live heiraten

Denn Stefan Mross und seine Lebensgefährtin Anna-Carina Woitschak wollen sich laut „MDR" vor laufenden Kameras das Ja-Wort geben. Und der MDR kurbelt auch das Gerücht an, dass vielleicht auch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Ähnliches vorhaben könnten. „Lassen wir uns überraschen", heißt es da in der Ankündigung des Senders.

Diese Gäste sind unter anderem dabei:

Ben Zucker

Roland Kaiser

DJ Ötzi

Thomas Anders

Howard Capendale

Andrea Berg

uvw.

Eigentlich hätte die große Lovestory-Party mit den Schlagerstars bereits im März steigen sollen. Doch Corona machte Florian Silbereisen einen Strich durch die Rechnung. Nun will das große Wiedersehen nachholen. Und zwar mit einer gehörigen Portion Romantik! Hach ja...