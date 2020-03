Florian Silbereisen macht ernst: Bitter für Fans – Jetzt ist es offiziell „Beim letzten...“

Es ist so weit, Fans des Schlagersängers Florian Silbereisen müssen jetzt ganz stark sein. Denn der Musiker macht es auf Facebook nun öffentlich.

Florian Silbereisen tourte die letzten Wochen im Rahmen seiner Konzertreihe „Großes Schlagerfest XXL“ durch ganz Deutschland und war darüber hinaus auch international unterwegs. Doch das ist nun erst mal vorbei.

Florian Silbereisen macht ernst: Bitter für Fans – Jetzt ist es offiziell

Am Sonntag stand das Multitalent in Halle/Westfalen auf der großen Bühne, machte im Anschluss an das Konzert-Spektakel auf Facebook allerdings eine Ankündigung: „Es war viel mehr als ein toller Abend: Beim letzten Konzert vor der Tourneepause haben wir gemeinsam mit Euch ein wirklich GROSSES SCHLAGERFEST.XXL feiern dürfen.“

Florian Silbereisen tourte gerade quer durch die Bundesrepublik. Foto: imago images

In der Tat spielte Florian Silbereisen seinen vorerst letzten Gig. Und das aus gutem Grund. Der Musiker ist seit Ende letzten Jahres offiziell auch als Schauspieler im TV zu sehen. Und zwar als Schiffskapitän Max Parger beim ZDF „Traumschiff“. Dafür muss Silbereisen in den nächsten Wochen erneut seinen gesamten Zeitplan ausrichten.

Für die neuen „Traumschiff“-Folgen, die Ende dieses Jahres ausgestrahlt werden, stehen noch Drehtage mit ihm als Kapitän auf dem Plan. Seine Fans machten sich kürzlich schon Sorgen, da viele seiner ZDF-Kollegen einige Szenen bereits im Kasten haben, der Hauptakteur aber bislang nicht auf dem Kreuzfahrtschiff erschienen war. Das soll sich jetzt also ändern.

Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän Max Parger. Foto: ZDF/Dirk Bartling

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen ist am 4. August 1981 im Landkreis Passau geboren

1999 gelang Silbereisen der Durchbruch im Show-Business - dank einem Auftritt bei Carmen Nebel

Seit 2004 moderiert der Bayer die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

Im Dezember 2018 trennte sich der Sänger von seiner langjährigen Freundin Helene Fischer

An Weihnachten und Neujahr sticht Florian Silbereisen dann wieder offiziell in See. Reiseziel diesmal: Kapstadt und die Seychellen.

Florian Silbereisen: Tourpause im Mai aufgehoben

Und auch für seine Musikfans gibt es Entwarnung. Denn der Sänger kehrt schon bald wieder zurück auf die Bühne, wie er weiter auf Facebook schreibt:

„Ab 1. Mai sind wir dann wieder am Start, um gemeinsam mit Euch den Schlager zu singen und zu feiern! Wir beginnen in Oberhausen, dann geht es weiter nach Bremen, Braunschweig, Erfurt, Kiel, Hannover, Köln, Berlin, Hamburg, Leipzig, Bamberg und nach Regensburg. Wir sehen uns hoffentlich in einer dieser Städte. Wir freuen uns auf Euch.“