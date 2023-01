Florian Silbereisen: Deutliche Ansage – „Sei froh, dass du keine Frau bist“

Ein Mal noch, ein allerletztes Mal. Noch fühlt sich der Gedanke ein wenig unwirklich an. Am Samstagabend wird Schlager-Legende Jürgen Drews seinen Abschied geben. Bei Florian Silbereisen steht der Mann, der mit Songs wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Ich bin der König von Mallorca“ echte Klassiker erschuf, ein letztes Mal auf der Bühne.

Die Show an sich ist schon aufgezeichnet. Doch das dürfte den Abschiedsschmerz nicht mindern. Schließlich hat Florian Silbereisen für Jürgen Drews noch einmal alles zusammengetrommelt, was die Schlager-Branche so zu bieten hat. Ob Roland Kaiser, Thomas Anders, Maite Kelly oder David Hasselhoff … beim „großen Schlagerabschied“ wollte niemand fehlen. Und so schwankte auch die Stimmung hinter den Kulissen irgendwo zwischen ausgelassen und wehmütig.

Florian Silbereisen schenkt Jürgen Drews eine Abschiedsshow

„Mit Jürgen verbinden mich viele gemeinsame Erinnerungen in den 70er-Jahren. Es war eine ganz schön wilde Zeit damals“, berichtet beispielsweise Roland Kaiser gegenüber der „Bild“. Und auch Florian Silbereisen scheint der Abschiedsschmerz ins Gesicht geschrieben.

„Wir verabschieden dich so, wie du es verdient hast, und feiern dich heute noch mal mit einer ganz großen, allerletzten Party“, so der Entertainer laut „Bild“ gegenüber Drews. Und der erwidert deutlich: „Sei froh, dass du keine Frau bist! Sonst würde ich dich jetzt küssen.“ Ach, so ein Küsschen unter Freunden …

Übertragen wird „Der große Schlagerabschied“ am Samstagabend ab 20.15 Uhr in der ARD. Mit dabei sind Stars wie Ross Antony, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, David Hasselhoff, Andy Borg, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und Ben Zucker, der Jürgen Drews sogar das Lied „Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer“ geschrieben hat. Moderiert wird der Abschied von Jürgen Drews natürlich von Florian Silbereisen.