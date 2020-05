Florian Silbereisen mit deutlichen Worten – „Ich glaube, dass...“

Wenn ein Florian Silbereisen jemanden lobt, dann ist das schon mal kein schlechtes Zeichen. So geschehen während der letzten DSDS-Staffel, als der Schlagerstar kurzerhand als Juror einsprang und die Nachwuchstalente bewerten musste. Für Florian Silbereisen stand schon da fest: Aus Ramon Roselly kann etwas Großes werden. Und er sollte Recht behalten.

Ramon ging später als Sieger der Castingshow hervor. Mittlerweile sitzt er neben Florian Silbereisen in Talkshows, wie zuletzt am Freitag beim MDR-Riverboat. Dort plauderte Schlagersänger Florian auch gleich mal etwas über die beiden aus.

Florian Silbereisen hält große Stücke auf DSDS-Sieger Ramon

Nicht zuletzt hatte der DSDS-Gewinner einen Teil seines bisherigen Erfolges als Sänger auch Florian Silbereisen zu verdanken. Der gab ihm schon während der RTL-Show einige Tipps – vor und auch hinter den Kulissen –, die der junge Nachwuchskünstler dankend annahm.

Florian Silbereisen war DSDS-Juror in den letzten Liveshows. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Florian erzählte beim Riverboat: „Zum einen hat er einfach wahnsinnig viel Talent und er ist es gewohnt, zu arbeiten. Ramon kommt aus einer Zirkusfamilie und er hat erzählt, dass er immer ran muss und fleißig ist. Und ich glaube, dass er jetzt am Anfang einer Karriere steht.“ Er habe zwar den Wettbewerb gewonnen, dennoch sei es ja jetzt erst der Beginn.

----------------------------

Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 geboren

Florian ist sowohl Fernsehmoderator als auch Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Er ist seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

------------------------------

„Das habe ich ihm immer schon bei DSDS mit auf den Weg gegeben und ich glaube, dass er das auch weiß, dass jetzt die Arbeit losgeht. Und wenn er das macht und weiterhin hart an sich arbeitet, dann kann das toll werden. Denn er hat Talent, wie es kaum ein anderer Newcomer in den letzten Jahren hatte“, so der 38-Jährige weiter.

DSDS-Sieger Ramon Roselly. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Dann scheint ja bei DSDS das eine oder andere private Pläuschchen zwischen Florian Silbereisen und Ramon Roselly zustande gekommen zu sein…