Florian Silbereisen: DIESE Aktion verärgert seine Fans – „Geht absolut nicht“

Florian Silbereisen liebt es seine Fans zu unterhalten. Dabei darf es auch mal ein bisschen Mehr sein. Eine Aktion des Schlagersängers sorgte nun aber für Unmut bei seinen Fans, was diese auf Instagram und Facebook äußerten.

Bei seiner letzten Show in Österreich am 25. Juli schoss Florian Silbereisen aber ein wenig über das Ziel hinaus. Zumindest in den Augen seiner Fans. Die waren nämlich gar nicht glücklich mit der Aktion des Schlagerstars wie sie bei Instagram, Facebook & Co. klarmachten.

Florian Silbereisen: Fans äußern Sorgen auf Instagram und Facebook

Dabei hatte sich Florian Silbereisen das sicherlich anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Sänger einen lässigen Auftritt hinlegen, doch eine waghalsige Aktion von Florian Silbereisen wird sofort im Netz diskutiert. Wie kann er das nur verantworten?

Die Fans sind in großer Sorge um ihren Liebling. Denn Florian Silbereisen hat sich für seine Show in Österreich in gefährliche Höhen begeben. Der Moderator begrüßt das Publikum zu Beginn der Sendung aus einem Helikopter.

Während auf der Hauptbühne bereits Beatrice Egli auftritt, schwebt Florian Silbereisen über die malerischen Berge Tirols. Doch damit nicht genug – Florian Silbereisen will mehr.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Seit 2004 moderiert der Schlagersänger die „Feste der Volksmusik“

Als Solo-Künstler sowie Mitglied des Schlagertrios Klubbb3 begeistert er seine Musikfans

Seit Ende 2019 ist Florian Silbereisen auch als Kapitän des ZDF-Traumschiffs zu sehen

Von 2008 bis 2018 war Florian Silbereisen mit Schlagersängerin Helene Fischer liiert

Am Samstag spielte der MDR die „Schlager des Sommers – die Märchenschloss-Nacht“

Florian Silbereisen: Zuschauer stellen Vorbildfunktion in Frage

Auf dem Boden angekommen, springt Florian Silbereisen auf ein Motorrad. Damit will er sich auf den Weg zu seinen Gästen machen. Doch was der Schlagerstar nicht zu beachten scheint, sind die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen. Ein Instagram-Follower von Florian Silbereisen kommentiert: „Ohne Helm Motorrad fahren! Geht absolut nicht!“

Ein anderer Zuschauer stellt sogar die Vorbildfunktion von Florian Silbereisen infrage. „Das mag zwar cool aussehen, aber ich hätte mir da mehr Vorbildfunktion gewünscht“, schreibt ein eigentlicher Fan des Schlagersängers. Statt Schutzkleidung und Helm trägt Florian Silbereisen lieber eine kurze gemusterte Hose mit passendem Jackett dazu.

Florian Silbereisen wirkt rücksichtslos. Sofort hagelt es Kritik für den Schlagerstar. Foto: Imago Images

Das sommerliche Outfit des Moderators ist zwar ein netter Hingucker für das Publikum, doch Florian Silbereisens Fans wäre es lieber gewesen, wenn ihr Lieblingssänger etwas mehr Acht auf sich geben würde.

Das ist Helene Fischer:

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Sie wurden millionenfach auf Youtube gestreamt

Die Kommentare im Netz zeigen, dass dieser Auftritt nach hinten losging. „Ohne Helm und in kurzer Buchse Motorradfahren. Läuft“, schreibt ein weiterer User auf Florian Silbereisens Profil besorgt. Ob der Ex von Helene Fischer aus diesem Fehler gelernt hat?

Florian Silbereisen hat keine Angst vorm Feuer. Foto: Imago Images

Er ist schließlich nicht der erste, der sich vor der Kamera auf gewagte Manöver einlässt. Nur zu gut erinnern sich einige TV-Zuschauer sicher an den Auftritt des jungen Günther Jauch, der sich ohne Sicherung an einen Helikopter gehängt hatte und mehrere Meter über dem Boden schwebte. Und auch für Silbereisen ist es nicht der erste Motorrad-Ausflug. Bereits beim Großen Schlagergest XXL im Februar war der Entertainer auf einer Maschine unterwegs.

Damals übrigens mit langer Hose, allerdings auch wieder ohne Helm!

Im Februar war der Entertainer bereits einmal ohne Helm mit Motorrad unterwegs. Foto: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

Florian Silbereisen: So Steht es um die Weihnachtsfolge des „Traumschiff“

Während der neusten Dreharbeiten für das „Traumschiff“ war sich Florian Silbereisen den Risiken jedenfalls bewusst. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich für den ZDF-Star einiges geändert. Hier mehr dazu >>>

Die Pandemie hat die Dreharbeiten stark beeinträchtigt. Wie es um die beliebte Weihnachtsfolge steht, erfährst du hier.

