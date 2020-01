Florian Silbereisen vergnügt sich im Schnee: Doch er ist nicht allein

lorian Silbereisen bereitet sich in Kitzbühel auf seine große Schlagershow am Wochenende vor.

Jetzt kann die Hütten-Party steigen! Florian Silbereisen genießt vor seiner großen Schlagershow am Samstag in Kitzbühel noch ein paar schöne Stunden im Schnee. Doch der Sänger ist nicht allein.

Nein, Florian Silbereisen hat sich vor der „Schlager-Hüttenparty des Jahres“ prominente Unterstützung für seinen Ausflug mit dem Schnee-Quad geholt. Seine Fans rasten bereits völlig aus.

Florian Silbereisen im Schnee: Und er ist nicht allein

Auf Facebook lässt der Schlagerstar seine Anhänger am Schnee-Spaß teilhaben, gibt ihnen sogar noch ein Rätsel auf: „Erkennt Ihr, wer mich hier im Schnee versucht, einzuholen?“ Klar erkennen es die Flori-Fans. Es ist kein Geringerer als Thomas Anders.

Mit ihm hat Florian Silbereisen bereits zwei Songs aufgenommen, ein Album soll bald folgen. Für die Schlagerfans könnte die Vorfreude nicht größer sein:

„Wenn Euer Album mit den Duetten so rasant ist wie Euer rennen, gibt das ein super Album!“

„Cool, Thomas Anders folgt dir, lieber Flori wir freuen uns schon auf die Hüttenparty.“

„....und ohne Mütze - erkältet euch nicht, sonst kriegen wir keine weiteren Duette mit euch.“

„Thomas Anders? Das würde heißen, es gibt Samstag wieder ein Duett. Ich freu mich auf euer Album.“

In der Tat sieht es ganz danach aus, als gäbe es bei der MDR-Show wieder einen gemeinsamen Song der beiden Musiker. Zuletzt hatten sie ein Duett beim Schlagerboom in Dortmund vorgestellt. Das ist allerdings schon wieder drei Monate her.

Thomas Anders und Florian Silbereisen beim "Schlagerfest der Besten" in Berlin. Dort verkündeten sie, dass ein Album folgen wird. Foto: imago images / Eibner

Diese Gäste sind bei der Schlagershow dabei

Neben Thomas Anders sind unter anderem diese Gäste bei der „Schlager-Hüttenparty des Jahres“ dabei:

DJ Ötzi

Matthias Reim

Mickie Krause

Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack

Lucas Cordalis

Willi Gabalier

Nur eine Person fehlt, über die sich die Fans der Schlagerwelt sicher gefreut hätten: Florians Ex Helene Fischer.

Die „Schlager-Hüttenparty des Jahres“ wird am 1. Februar um 20.15 Uhr im MDR ausgestrahlt.