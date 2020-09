Florian Silbereisen macht Hoffnung: DARAUF dürfen sich die Fans jetzt freuen

am 18.09.2020 um 16:04

Die Fans von Florian Silbereisen dürfen sich freuen: Der beliebte Schlagerstar ist schon bald wieder im Fernsehen zu sehen.

Nachdem ihm der „Der große MDR Schlagersommer“ entrissen worden und der „Schlagerboom“ auch noch ins Wasser gefallen ist, hat es für Florian Silbereisen gar nicht gut ausgesehen. Doch nun feiert der beliebte TV-Star seine Rückkehr!

Das ist Florian Silbereisen Das ist Florian Silbereisen

Florian Silbereisen: „Schlagerboom 2020“ wird gestrichen

Florian Silbereisen macht seinen Fans endlich ein Stückchen Hoffnung: Aufgrund der Corona-Pandemie sind bereits zahlreiche Events ausgefallen – auch die Schlagerszene ist davor nicht gefeit.

Deshalb muss der geliebte „Schlagerboom“ ausfallen. Es ist DAS Schlager-Event des Jahres. Normalerweise versammeln sich circa 10.000 Schlagerfans in der Dortmunder Westfalenhalle, um ihre Lieblingsstars live zu sehen. Doch 2020 ist alles anders.

Florian Silbereisen und Helene Fischer beim „Schlagerboom“ 2019 in Dortmund. Foto: imago images

„In diesem Jahr können wir logischerweise nicht mit über 10.000 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle feiern, aber wir sind bei den Vorbereitungen schon mitten dabei und freuen uns schon jetzt auf das Jahr 2021, wenn wir dann den 'Schlagerbooom' feiern“, erklärt Florian Silbereisen im MDR-Interview.

------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

------------

Neue Schlager-Show: „Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum“

Doch eine kleine Überraschung hat Florian Silbereisen trotzdem in petto: Seine Fans dürfen sich jetzt stattdessen auf „Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum“ freuen. Die Show wird am 24. Oktober im Ersten zu sehen sein und Florian kann es kaum erwarten, endlich wieder mit seinen Kollegen und Zuschauern feiern zu können.

------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: Fans gehen auf die Barrikaden – „Hoffe, daran ändert sich was“

Florian Silbereisen: Rückschlag für den Sänger – SIE nimmt seinen Platz ein

Florian Silbereisen: SO meldet er sich endlich zurück!

------------

„Das Jahr 2020 ist ja das Jahr der großen Schlagerjubiläen und wir feiern diese ganz großen Schlagerjubiläen mit einer richtig großen Eurovisions-Show am 24. Oktober – natürlich gemeinsam mit ganz, ganz vielen Stars. Und ich kann euch sagen: Es wird ein Abend der Superlative“, behauptet der 39-Jährige.

Florian „Silbereisen gratuliert“ ... Jürgen Drews?

Wir dürfen also gespannt sein, welche Stars wir am 24. Oktober zu sehen bekommen. Drei Stunden lang soll das TV-Spektakel die Fans davon ablenken, dass sie dieses Mal auf ihren „Schlagerboom“ verzichten müssen.

Es kursieren auch schon Gerüchte, wem Florian Silbereisen an diesem Abend gratulieren will. Denn niemand Geringeres als Jürgen Drews wird am 23. Oktober „Das ultimative Jubiläums-Best-Of“-Album veröffentlichen. Es wäre der perfekte Anlass für eine eigene TV-Show.

Das neuste Werk des „König von Mallorca“ beinhaltet übrigens auch ein Duett mit Klubbb3, der Schlagerband von Florian Silbereisen. Die Chancen stehen also gut, dass wir Jürgen Drews gemeinsam mit Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle Singen sehen werden.