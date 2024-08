Florian Silbereisen singt zu Helene Fischer – „Das geht nicht“

Helene Fischer war schon immer mehr als bloß eine Sängerin. Und Florian Silbereisen? Der ist eh ein absolutes Multitalent. Schauspieler, Sänger, Moderator – es gibt wohl kaum etwas, das der 43-Jährige heute nicht beherrscht. Umso schöner ist es, doch mal einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen. In eine Zeit, in der sowohl Helene Fischer als auch Florian Silbereisen noch keine gefeierten Megastars waren, die die großen Arenen füllten. Zu ihrem 40. Geburtstag nutzte das Team von Helene Fischer die Chance, auf die Karriere der Schlagerkönigin zurückzublicken. Und damit auch auf diesen ganz besonderen Moment.

So begab es sich im Jahre 2005, also vor fast zwanzig Jahren, dass Helene Fischer das erste Mal auf eine TV-Bühne trat. In der Show „Das Hochzeitsfest der Volksmusik“ sang sie mit Florian Silbereisen das Lied „Komm mit nach Varasdin“ aus der Operette ‚Gräfin Mariza‘.

Helene Fischers erster Auftritt mit Florian Silbereisen

Er habe sie verschreckt, singt Helene da. Und Silbereisen erwiderte: „Das geht nicht. Ich dichte nicht, ich red‘ nicht. Ich bin auch kein Poet nicht, ich sage nur: Komm mit nach Varasdin, solange noch die Rosen blüh’n, dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein.“

Damals konnte noch keiner ahnen, dass die beiden nur drei Jahre später wirklich ein Liebespaar werden würden, lange als das Traumpaar des deutschen Schlagers galten, bis sie 2018 das Ende ihrer Beziehung verkündeten.

Die Fans jedenfalls schwelgen zahlreich in Erinnerungen. „Wenn der Helene vor diesem Auftritt jemand gesagt hätte, was da so alles auf sie wartet, sie hätte es bestimmt nicht geglaubt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram, wo das Video geteilt wurde. Oder: „Der Anfang einer ganz großen Karriere, einfach Wahnsinn.“ Während ein weiterer Fan jubelt: „Habe schon da gewusst, dass Helene eine ganz Große wird.“