Florian Silbereisen: Irre Verwandlung – SO hast du ihn noch nie gesehen

Florian Silbereisen kennt man in vielen Rollen: Als Kapitän auf dem ZDF-Traumschiff, als Moderator beim Schlagerfest, als Sänger auf den Bühnen der Republik. Doch nun hat sich Florian Silbereisen in ein Kostüm geworfen, in dem du ihn sicher noch nie gesehen hast.

Denn der 38-Jährige scheint karnevalbegeistert zu sein und hat sich am Rosenmontag in ein Batman-Outfit geschmissen. Gemeinsam mit anderen Jecken feierte Florian Silbereisen beim Umzug in der Kölner Innenstadt.

Florian Silbereisen feiert Karneval in Köln

Dazu schreibt das Allround-Talent: „Alaaf von der WDR-Tribüne an alle, die heute friedlich miteinander feiern!“ Dazu die Hashtags Rosenmontag, Karneval, Alaaf, Florian Silbereisen.

Die Fans sind begeistert.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Wow, super Foto!

Du hast aber ein sehr schönes Kostüm an

Du hast ein tolles Kostüm. Bist ein toller Typ, viel Spaß.

Helau und Alaaf

+++ Florian Silbereisen: Schock für die Fans – er fehlt bei Traumschiff-Dreharbeiten +++

Eine kleine Auszeit vom Tourstress für Florian Silbereisen. Denn seit dem 7. Februar ist er im Rahmen seiner Konzertreihe „Das große Schlagerfest XXL“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.

-------------

-------------

Im Gepäck hat er zahlreiche Schlagerstars. Ob auch Ex-Freundin Helene Fischer vorbeischauen wird? Fraglich. Einen Auftritt haben werden aber sie: Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews, Die Draufgänger, Christin Stark, Sonia Liebing.

Noch bis Anfang März dauert die Tour. Das sind die Termine:

28.02.: Trier

29.02.: Stuttgart

01.03. Halle/Westfalen

Im Mai ist er dann ein weiteres Mal auf Tour. (cs)