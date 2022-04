Florian Silbereisen schwärmt von IHR – „Ein heißes Gerät“

Dass Florian Silbereisen und Helene Fischer nun schon seit geraumer Zeit kein Paar mehr sind, dürfte mittlerweile auch der Letzte mitbekommen haben. Seitdem ist es liebestechnisch ruhig um den „Traumschiff“-Kapitän geworden.

Dafür spricht Florian Silbereisen nun über die andere Liebe seines Lebens. Der „DSDS“-Juror ist nämlich begeisterter Motorradfahrer, wie er nun der „Bild“ verriet.

Florian Silbereisen verrät seine heimliche Leidenschaft

„Ich hatte bisher drei Motorräder. Angefangen hat es mit einem kleinen Moped. Letztes Jahr habe ich mein Bike verkauft und nun habe ich eine Harley Davidson Sportster. Ein heißes Gerät. Ein typischer Coffee-Racer“, schwärmt der 40-Jährige.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach geboren

Lange Jahre war er mit Helene Fischer liiert

Seit 2015 ist Florian Silbereisen Mitglied bei KLUBBB3

Seit Ende 2019 ist er als Kapitän auf dem „Traumschiff“ im ZDF

Zusammen mit Thomas Anders veröffentlichte er 2020 die Platte „Das Album“

Das Motorradfahren sei für ihn eine Auszeit vom Alltag, so der Schlagerstar. Silbereisen zu „Bild“: „Wenn ich heimkomme und nach getaner Arbeit etwas frei habe, dann genieße ich es sehr, mal für ein paar Stunden zu cruisen. Das Gefühl der Freiheit stellt sich sofort ein und ich bin sofort in einer anderen Welt angekommen und vergesse jeden Stress.“

Florian Silbereisen: In den kommenden Wochen droht Stress

Florian Silbereisen schwärmt von IHR. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Wie schön. Stress dürfte der Superstar in den kommenden Wochen nämlich noch genug haben. So stehen bei „DSDS“ ab Samstag die Liveshows an. Und im Anschluss geht Florian Silbereisen auf große „Schlagerfest“-Tournee. Ob er dann mit dem Motorrad anreist, wird sich noch zeigen.

