Florian Silbereisen: Schock für Traumschiff-Fans – Schauspielkollege plaudert aus, dass...

Über kaum einen Kapitän des ZDF-„Traumschiff“ wurde vor seinem ersten Turn so viel diskutiert wie über Florian Silbereisen.

Hat der Ex von Helene Fischer das drauf? Kann der Schlagerstar auch Schauspieler? Mittlerweile dürfte Florian Silbereisen auch den letzten Zweifler überzeugt haben.

Florian Silbereisen: Steht er an Weihnachten nicht auf der Brücke?

Und doch, Diskussionen gibt es immer noch. Nicht nur von Zuschauern, auch von Kollegen. So sprach zuletzt Schauspieler Nick Wilder, der im Traumschiff die Rolle des Doktor Sander übernimmt, über seinen Kapitän.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Gegenüber „t-online“ sagte Wilder: „Nach Saschas (Sascha Hehn, Anm.d.Red.) Abgang im Mai 2018, den ich damals sehr bedauerte, vergingen fast neun Monate, bis der Sender die optimale Besetzung der Kapitäns-Rolle in Florian Silbereisen sah. Zur Missbilligung vieler Kollegen in unserer Branche.

Ihr Notfall-Plan, die Rolle des Staff-Kapitäns einzuführen, falls Florian Silbereisen wegen seiner vielen Engagements bei der ARD und den vielen Konzerten mit seiner Band einmal nicht drehen kann, war ein geschickter Schachzug. Florian war es jetzt wegen der Corona-Krise nicht möglich an Bord zu kommen, um seinen Part zu drehen. Am 26. Dezember, meiner Abschiedsfolge, steht Daniel Morgenroth als Kapitän auf der Brücke des 'Traumschiffes'. Wer dann letzten Endes der bessere Kapitän ist, wird das Publikum dann entscheiden.“

Florian Silbereisen nicht auf der Brücke? Das sagt das ZDF

Die Crew des ZDF-Traumschiff. Foto: ZDF/ Dirk Bartling

Bitte was? Wird Florian Silbereisen in der Weihnachtsfolge etwa nicht dabei sein? Wir haben beim ZDF nachgefragt.

Gegenüber dieser Redaktion stellte das ZDF aber klar, das stimmt so nicht.

„Florian Silbereisen wird auch in der Folge 'Das Traumschiff: Kapstadt' auf der Brücke stehen. Wegen der Einreisebeschränkungen im Zuge der COVID-19-Pandemie konnte er im März 2020 zwar nicht in die USA einreisen, um dort Szenen an Bord des Schiffs zu drehen. Allerdings wurden diese zwischenzeitlich nachgedreht“, so das ZDF gegenüber dieser Redaktion.

