Florian Silbereisen: DAS lässt die Fans ausrasten – „Versuche es noch mal mit...“

View this post on Instagram

Der Countdown für unser Album läuft! Nur noch 14 Tage, dann ist es endlich da! Ab sofort gibt es als Vorgeschmack schon mal unsere 3. Single „Versuch's nochmal mit mir“! Und heute Punkt 15 Uhr ist Premiere des Musikvideos auf Youtube! #versuchsnochmalmitmir @thomasanders_official #dasalbum #duettalbum #singlereleaseday #premiere #thomasanders #floriansilbereisen #werbung