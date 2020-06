Florian Silbereisen verrät mit einem Lächeln: „Wir sind...“

Für Florian Silbereisen scheint die Welt gerade rosarot. Er konnte endlich wieder auf der Bühne stehen, eine große Schlagershow moderieren, sein guter Freund Stefan Mross hat geheiratet, mit dabei war natürlich Florian Silbereisen und nun steht er mit Thomas Anders auch noch auf Platz 1 der deutschen Album-Charts.

Grund genug für Florian Silbereisen, seine Fans an seinem großen Glück teilhaben zu lassen. Und das hat er mit einer Fotocollage bei Instagram, von der aus nicht nur er glücklich in die Kamera strahlt.

Florian Silbereisen teilt sein neues Glück bei Instagram

In der rechten Hälfte des Bildes ist Florian Silbereisen zu sehen, der mit einem strahlenden Lächeln und ausgestreckten Armen eine besondere Auszeichnung in den Händen hält: Platz 1 in den offiziellen deutschen Albumcharts für „DAS ALBUM“.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Florian Silbereisen und Thomas Anders. Foto: imago images

Und bei diesem Post darf dann natürlich auch Thomas Anders nicht fehlen. Denn mit ihm hat der Schlagerstar schließlich das Album voller Duette aufgenommen. Und deshalb strahlt in der linken Hälfte des Bilders auch Thomas Anders den Fans von Florian Silbereisen entgegen. Ebenfalls in seiner Hand die Auszeichnung für die Albumplatzierung in den Charts.

Florian Silbereisen und Thomas Anders mit „Das Album“ auf Erfolgskurs

Die beiden wollen sich mit diesem Bild bei ihren Fans bedanken, die so fleißig das Album gekauft und gestreamt haben. „Thomas Anders und ich sind überglücklich!!!", schreibt Florian Silbereisen. Und natürlich dürfen auch ein paar Hashtags nicht fehlen, mit denen die beiden ihr Glück zum Ausdruck bringen wollen: „Du kannst ein Sieger sein“, Danke an euch alle“ und natürlich auch ein „Wir sind so stolz“.

Und das sind auch die Fans. Sie überhäufen ihre Schlager-Lieblinge nämlich mit Glückwünschen:

„Herzlichen Glückwunsch, habt ihr euch echt so verdient! Ich hab mir eure CD auch gekauft, sie ist echt der Hammer!"

„Wow – herzlichen Glückwunsch!!! Mega genial!!! Freue mich sehr für euch! Genießt es und viel Spaß bei den nächsten Auftritten“

„Es ist ein super Album! Läuft bei mir im Auto grad rauf und runter!!!“

Florian Silbereisen spricht ganz offen über die Liebe

Zuletzt war Florian Silbereisen übrigens mit Thomas Anders im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1. Dort hat der Schlagerstar auch ganz offen über die Liebe gesprochen und vor allem mit einer Aussage für Überraschung gesorgt. Mehr dazu liest du HIER >>>>.

Am Sonntag treten Florian Silbereisen und Thomas Anders gemeinsam im Fernsehgarten auf. Hier bist du live dabei.