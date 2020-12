Florian Silbereisen: Diese Neuigkeit macht Hoffnung! Im Jahr 2021 geht es wieder bergauf

In den Shows von Florian Silbereisen wird alles getan, um die Zuschauer so weit es geht vom Pandemie-Jahr 2020 abzulenken. Wegen des Coronavirus' mussten sämtliche Konzerte verschoben und Mega-Events wie „Die Helene Fischer Show“ abgesagt werden.

Auch Florian Silbereisen war davon betroffen. Doch im Januar 2021 scheint es endlich wieder bergauf zu gehen.

Florian Silbereisen: Gute Nachricht nach geplatztem „Schlagerboom“

Nachdem Florian Silbereisen den heiß geliebten „Schlagerboom“ ausfallen lassen musste, sorgten sich die Fans, welche Shows wohl als Nächstes gestrichen werden müssen.

Doch der 39-Jährige konnte sein Publikum schnell trösten. Statt des geplanten „Schlagerboom“ gab es im Oktober das „Schlagerjubiläum“, das mit ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Künstlern stattfinden konnte.

Florian Silbereisen und Helene Fischer beim „Schlagerboom 2019“ in Dortmund. Foto: imago images

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Florian Silbereisen: „Schlagerchampions“ dürfen stattfinden

Nach dem überragenden Erfolg des „Adventsfest der 100.000 Lichter“ verkündet die ARD nun eine besondere Neuigkeit: Die „Schlagerchampions“ dürfen 2021 stattfinden! Können die Schlagershows also endlich wieder wie im gewohnten Rahmen stattfinden?

Ganz so plötzlich werden wir wohl noch nicht zur Normalität zurückkehren können, dennoch wird diese Nachricht sicherlich einigen Menschen Hoffnung machen.

Florian Silbereisen begrüßt uns bereits am 16. Januar zur nächsten Schlagershow. Foto: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Lange müssen die Schlagerfans also nicht auf Neues von Florian Silbereisen warten. Seine letzte Sendung in diesem Jahr, „Wir freuen uns auf Weihnachten!“, findet am 11. Dezember statt. Knapp einen Monat später steigt dann die nächste Sause am 16. Januar 2021 um 20.15 Uhr im Ersten bei den „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helene Fischer: Wird sie bei den „Schlagerchampions 2021“ auftreten?

Welche Gäste dabei sein werden, steht noch nicht offiziell fest. Doch es wird bestimmt nicht lange dauern, bis wir die ersten Informationen zur neuen Silbereisen-Show bekommen. Und wer weiß? Vielleicht wird im Januar auch Helene Fischer wieder vorbeischauen, wie damals bei den „Schlagerchampions“ im Jahr 2019.

Die Sängerin scheint ihre Auszeit jedenfalls hinter sich gelassen zu haben und meldet sich nun auch regelmäßig bei Instagram zu Wort. Alles über den neusten Beitrag der Schlagerkönigin liest du hier.